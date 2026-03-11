Le Barça n'en veut plus, Manchester United non plus ! Où ira Marcus Rashford ?

Rashford a quitté Manchester United pour le Barça l'été dernier après avoir été mis à l'écart par Ruben Amorim. Le club catalan a levé l'option d'achat de 30 millions d'euros.

Malgré ce montant relativement bas, rien ne garantit que les Blaugrana s'attacheront les services de l'attaquant anglais.

Barcelone a identifié deux alternatives à Rashford : Jan Virgili (Majorque) et Ez Abde (Betis Séville), selon Marca, seraient des priorités.

Le club catalan possède déjà une participation dans les droits de chaque joueur, ce qui en fait des alternatives relativement peu coûteuses. Le Barça détient 20 % des droits d'Abde et 50 % de ceux de Virgili suite à sa vente au club des Baléares l'été dernier pour 3,5 millions d'euros.

Un obstacle de taille se dresse sur le chemin de Rashford vers le Barça. Bien que le prix d'achat soit fixé depuis un certain temps et que les conditions personnelles aient été convenues, le club pourrait encore décider de ne pas le recruter.

Beaucoup de choses dépendent de l'issue de l'élection présidentielle de dimanche, qui oppose le président sortant Joan Laporta à Victor Font. Si Laporta l'emporte, on s'attend à ce que le Barça recrute Rashford, même si sa récente baisse de forme est suivie de près par le directeur sportif Deco.

Malgré le retour en forme de Rashford au Camp Nou, Manchester United ne souhaite pas le faire revenir si Barcelone décide de ne pas le recruter, selon Andy Mitten, expert reconnu, qui écrit dans The National.

Il rapporte : « Le club dément également les rumeurs selon lesquelles Carrick souhaiterait le retour de Rashford. Financièrement, un retour est improbable : le contrat de Rashford court jusqu'en 2028 et prévoit des augmentations de salaire. »