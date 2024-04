Le Barça et le PSG s'unissent pour Lamine Yamal

Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont refusé d'accorder des interviews au diffuseur espagnol de la Ligue des champions Movistar+ mercredi soir

L'ancien gardien de l'Atletico Madrid et directeur adjoint Mono Burgos a tenu des propos racistes à l'égard de Lamine Yamal.

L'Argentin, qui analysait le match pour Movistar, parlait de Lamine Yamal avant le match lorsqu'il a tenu les propos limites sur le jeune joueur de 16 ans. "Regardez la qualité, regardez les petites touches de Lamine Yamal". Les propos qui ont suivi ont suscité la controverse. "Si ça ne se passe pas bien, ça finit au feu rouge. Le football, c'est comme la vie".

Encore un cas de racisme en Espagne

Le FC Barcelone a été informé de ces commentaires, tout comme le PSG, et les deux clubs ont décidé d'exclure Movistar lors de leur réaction d'après-match suite aux événements survenus au Parc des Princes mercredi soir. Burgos s'est excusé pour ses commentaires après le coup de sifflet final à Paris, et Movistar a ensuite présenté des excuses complètes au FC Barcelone et à Lamine Yamal jeudi matin, comme l'indique MD.

L'article continue ci-dessous

Le football espagnol a été secoué par plusieurs cas de joueurs victimes d'insultes racistes de la part de supporters au cours des deux dernières années, et il est absolument choquant qu'un commentateur fasse de même. Il est incompréhensible que ce problème existe encore.