"Le Barça doit s'offrir Isak ou Haaland"

Barcelone doit ajouter un autre numéro neuf à ses rangs après la «grosse perte» de Luis Suarez, dit Luis Garcia.

L'attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland et la star de la Real Sociedad Alexander Isak sont des options potentielles à explorer pour le Barça selon Luis Garcia.

Les Blaugrana ont choisi de se séparer de Suarez à la suite de la nomination de Ronald Koeman en tant qu'entraîneur, les géants de la Liga permettant à un attaquant qui a empilé 198 buts pendant son séjour au Camp Nou de se rapprocher de l'Atletico Madrid, où il a prospéré.

Garcia estime que l'acquisition d'un autre finisseur de renom doit devenir une priorité de transfert majeure pour le Barça, mais il reste à voir qui pourrait être ciblé pour le club financièrement.

«Le départ de Suarez a été une grosse perte. Je pense que Barcelone était un peu en désordre à ce moment-là avec le président, l'arrivée du nouvel entraîneur et la situation avec Lionel Messi », a déclaré l'ancien milieu de terrain du Barca Garcia à Goal.

«Je pense que le meilleur moyen pour Suarez était de trouver une issue et de ne pas combattre Barcelone. Il a bien fait là-bas et bien sûr l'Atletico Madrid l'attendait. Diego Costa a été blessé et ils ont vu l'opportunité de faire entrer Suarez. Et regardez où il en est maintenant, devenant plus performant chaque week-end, lui qui est me meilleur buteur de la Liga. Il montre à quel point il est un tueur dans la zone."

«Je pense que c’était un coup dur pour Barcelone car il est difficile de trouver un avant-centre comme lui, en particulier avec la pandémie et le manque d’argent. Nous l'avons vu sur le marché des transferts de janvier et comment il n'y a pas eu beaucoup de grands mouvements. Et ce n'est pas différent pour Barcelone."

Luis Garcia a quelques joueurs qu'il aimerait voir s'épanouir au Barça.

"Nous avons Haaland au sommet, un attaquant qui est un numéro neuf différent de ce à quoi Barcelone est habitué. Il joue diféremment d'Antoine Griezmann en tant que numéro neuf ainsi que Messi et Martin Braithwaite. Mais ce ne sont pas des attaquants qui sont construits pour le style de Barcelone".

«Je pense que Ronald Koeman fait un travail fantastique et en essayant d'adapter les nouveaux joueurs et le système, nous devons lui donner du temps. Nous avons vu de très bons matchs ces dernières semaines, avec un fantastique [Ousmane] Dembele et Pedri, qui a été une signature incroyable."

«Alexander Isak de la Real Sociedad est un autre attaquant que j'aime vraiment regarder. C’est un jeune talent, grand, qui a de la qualité sur le ballon. Il y a donc quelques attaquants que j'aimerais voir à Barcelone. Mais encore une fois, ce sera très différent sans avoir d'argent à dépenser, nous devrons donc attendre et voir."