Le Barça décimé pour le Clasico, la très mauvaise nouvelle

Le Barça est privé de plusieurs joueurs clés avant le match aller de la demi-finale de la Copa del Rey contre le Real Madrid, jeudi.

Ousmane Dembele et Pedri étaient déjà forfaits, tandis que Robert Lewandowski a été écarté en début de semaine après s'être blessé contre Almeria dimanche. Ansu Fati était un doute, mais il devrait être apte à jouer un rôle.

Un défenseur absent

Malgré ces bonnes nouvelles, Xavi Hernandez a été frappé par une autre blessure avant le Clasico. Relevo rapporte qu'Andreas Christensen, qui aurait presque certainement débuté jeudi, est un doute majeur après avoir souffert d'un problème à la cheville à l'entraînement.

L'international danois ne s'est entraîné que 15 minutes mercredi en raison de ce problème, ce qui signifie que sa place de titulaire est incertaine. S'il n'est pas en mesure de jouer, Marcos Alonso devrait prendre sa place dans l'axe de la défense.

Le FC Barcelone n'a pas eu la meilleure préparation possible pour le troisième Clasico de la saison, après deux défaites successives contre Manchester United et Almeria, et cette nouvelle est un autre coup dur pour le club qui vise un triplé national cette saison.