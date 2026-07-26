Le Barça compte conserver Ferran Torres dans ses rangs et prévoit d'entamer les négociations pour la prolongation de son contrat en septembre prochain, alors que le club catalan n'a reçu aucune information officielle concernant une éventuelle volonté de départ cet été.

Ferran Torres, âgé de 26 ans, suscite un vif intérêt du Paris Saint-Germain dirigé par son entraîneur Luis Enrique, et ce après ses belles performances avec la sélection espagnole et son sacre en Coupe du monde, où il a inscrit le but de la victoire (1-0) contre l'Argentine en finale, selon le journal catalan« Mundo Deportivo ».

Malgré cela, aucun signal officiel n'est parvenu au Barça, que ce soit de la part du joueur, de ses représentants ou du champion d'Europe en titre, concernant un possible transfert.

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L'auteur du but qui a offert à l'Espagne son deuxième titre mondial est toujours en période de repos, et il n'est pas attendu qu'il regagne la cité sportive du Barça avant le 10 août, après avoir bénéficié de trois semaines de vacances.

Le Barça estime que si Ferran, lié au club par un contrat jusqu'en 2027, envisage de partir durant l'actuel mercato estival, il doit clarifier lui-même sa position et se tourner vers la direction de son club pour en discuter.

En revanche, le club catalan continue de compter sur Ferran, considéré comme un élément important de l'équipe, et souhaite prolonger son contrat, malgré une somme de 8 millions d'euros que le Barça devra verser à Manchester City, conformément à ce que prévoit l'accord en vertu duquel le joueur a été transféré en janvier 2022.

La direction du Barça prévoit d'ouvrir le dossier de la prolongation en septembre prochain, après la fermeture du mercato estival, pour des raisons liées aux règles du fair-play financier.

Ferran Torres a inscrit 65 buts en 207 matches avec le Barça, et la saison passée a été sa meilleure sous le maillot de l'équipe, avec 21 buts en 49 matches, dépassant son total de la saison précédente, lorsqu'il avait marqué 19 buts en 45 matches.