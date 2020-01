Lautaro et Vela parmi les options du Barça avec la blessure de Suarez

La blessure de l'attaquant uruguayen signifie que les Catalans doivent modifier leurs plans, mais ils n'ont pas beaucoup d'options accessibles.

Lautaro Martinez et Carlos Vela sont parmi les attaquants envisagés par le alors qu'ils cherchent à signer un remplaçant pour Luis Suarez, blessé. L'attaquant uruguayen sera écarté des terrains pendant quatre mois après avoir subi une opération suite à une blessure au genou qui s'est à nouveau enflammée lors de la défaite de son équipe en demi-finale de la Supercoupe d' face à l'Atletico Madrid en jeudi.

Les Catalans espéraient éviter de devoir se rendre sur le marché des transferts en janvier, mais sans remplaçant adéquat pour le joueur de 32 ans, ils sont obligés de commencer la chasse aux nouvelles options. Bien que les pensionnaires du Camp Nou aient besoin d'un attaquant de qualité pour atteindre leurs objectifs en et en , elle ne peut pas se permettre de dépenser énormément cet hiver. Leur situation financière signifie que l'un de leurs principaux objectifs, Lautaro Martinez, peut être hors de leur portée à ce stade.

Le Barça aurait fait de la star de l'Inter leur cible principale, mais prévoyait d'attendre jusqu'à l'été pour lancer une offre. La clause libératoire de 111 millions d'euros de l'international argentin n'est active que pendant deux semaines en juillet, ce qui signifie que le Barça doit essayer de convaincre l'Inter de conclure un accord équitable, mais le club italien ne sera pas intéressé par laisser une de ses stars partir au milieu de la saison alors qu'ils sont toujours en lice pour le titre de .

La star du LAFC, Carlos Vela, a été liée à un transfert du Camp Nou en janvier dernier et son nom a de nouveau été mentionné ces derniers mois. L'international mexicain a déclaré à plusieurs reprises qu'il souhaitait revenir dans l'élite espagnole et il a déjà une excellente relation avec la star du Barça, Antoine Griezmann. Il pourrait être la seule option disponible pour le champion d'Espagne en raison de son expérience, mais il faudra beaucoup pour convaincre le club de de le laisser partir.

L'attaquant du , Edinson Cavani, et Paco Alcacer, qui a quitté Barcelone pour faire sensation au , figurent également sur la liste du club. Cependant, la relation tendue entre les deux clubs rendra difficile la poursuite du coéquipier de Suarez en , tandis qu'Alcacer hésitera peut-être à retourner dans le club où il n'a pas impressionné lors de son premier séjour de deux ans là-bas.

Alcacer est toutefois prêt à jouer à nouveau en Espagne, et il semble être en passe de reculer dans la hiérarchie au Borussia Dortmund après que son équipe ait acheté Erling Haaland au Red Bull ce mois-ci. Le Barça tentera de se décharger de certains joueurs en janvier, avec l'Inter qui cible Arturo Vidal, pour financer leur offre pour un nouvel attaquant, mais leurs options actuelles sont peu nombreuses et coûteuses. On ne sait toujours pas qui ils vont signer, mais il est évident qu'ils ont besoin de quelqu'un.