Laurent Paganelli dézingue Igor Tudor après Strasbourg-Marseille

Laurent Paganelli a critiqué Igor Tudor qu'il estime être le principal responsable de la contre-performance de l'OM contre Strasbourg.

Samedi soir, l'OM est allé faire match nul à Strasbourg 2-2. Les Marseillais menaient pourtant 2-0 jusqu'à un quart d'heure de la fin avant de se faire reprendre par les Alsaciens avec des buts de Lebo Mothiba (76e) et de Kevin Gameiro dans le temps additionnel (90+3e).

LE RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DU MATCH : LES MARSEILLAIS SE FONT PEUR AVANT LE CHOC CONTRE TOTTENHAM

Après la rencontre, Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM, a critiqué ses joueurs : « Je ne sais pas ce qu'il s'est passé… A la pause, nous devions mener 5-0, puis on n'a pas très bien défendu. Ce n'est pas normal de concéder deux buts dans les dernières minutes, je suis très déçu. […] Je suis énervé parce que nous n'avons pas gagné. Il n'y a pas beaucoup de temps pour réfléchir, nous avons un gros match dans trois jours (contre Tottenham en Ligue des Champions, N.D.L.R.). […] Mes joueurs ont peut-être pensé que le match était fini. »

Ce dimanche, sur le plateau du Canal Football Club, Laurent Paganelli a estimé que ce résultat incombait d'abord et avant tout à Igor Tudor plutôt qu'aux joueurs de l'OM : « En ce moment, Tudor ne fait pas toujours les bons choix. Je suis plutôt fan de Tudor, j'aime ce qu'il apporte. Il a intérêt à se mettre à la hauteur de l'événement. A Marseille tu as intérêt à marquer des buts et à faire un gros match. La connaissance du football c'est ça aussi. Tu vas à Strasbourg et tu sais que même à la 80e minute tu peux encore te prendre deux ou trois buts. La connaissance du foot français est importante ainsi que la connaissance de l'événement. Et Tudor doit se mettre à la hauteur de cet événement. »

« C'est important de parler de l'entraîneur car c'est lui qui fait l'équipe, l'organisation et la tactique pendant le match. Quand on est à Marseille, qu'il y a 80 000 personnes derrière toi, que tu dois gagner un match, tu dois te dire, on va aller gagner le match », a ajouté Paganelli.