Strasbourg-OM (2-2) : Les Marseillais se font peur avant le choc contre Tottenham

La formation phocéenne, remaniée pour ce match de la 13e journée de Ligue 1, n’a pas réussi à dérouler sa partition à Strasbourg.

Igor Tudor, l’entraineur croate de l’Olympique de Marseille, a apporté de grands changements à son secteur offensif. En pointe, Bamba Dieng a été titularisé pour la première fois de la saison. Sur les côtés, le technicien croate a donné une chance à Cengiz Ünder et Dimitri Payet.

L’OM sombre à la fin

Le coach marseillais a été rapidement conforté dans son choix. L’attaquant français Dimitri Payet a immédiatement apporté le danger. A la 5e minute de jeu, le joueur de 35 ans a éliminé plusieurs défenseurs strasbourgeois avant d’être repris. Bamba Dieng en profite pour enclencher une frappe sauvée sur la ligne par le portier belge Matz Sels.

Le buteur sénégalais toujours lui ouvre le score quelques minutes plus tard. Le jeune attaquant marseillais prend de vitesse tous les défenseurs strasbourgeois et inscrit sa première réalisation de la saison. Un but acrobatique pour l'attaquant sénégalais qui peut revivre après un début de saison compliqué.

Une magnifique entame pour les Phocéens qui ont rapidement mis la pression au Racing Club de Strasbourg dans ce match. Les Locaux vont essayer de revenir sans succès.

C’est l’Olympique de Marseille qui conforte son avantage, à la 35e minute de jeu, avec un deuxième but signé Issa Kaboré. L’arrière droit burkinabé reprend un centre de Clauss sur une belle action collective de l’équipe phocéenne.

En plus d'avoir la maîtrise comme ce fut le cas lors des derniers matchs, l’équipe d’Igor Tudor a aussi réussi à marquer des buts.

En seconde période, les Phocéens décident de gérer leur avance intelligemment en contrant les offensives adverses et en calmant le jeu. La stratégie fonctionne jusqu’à la 76e minute de jeu.

L’attaquant sud-africain Lebo Mothiba relance les Racing d’une reprise de volée pied gauche qui trouve la lucarne. Les Strasbourgeois, qui croient de nouveau à un résultat positif, enchainent les offensives.

Kevin Gameiro a failli égaliser deux minutes avant la fin du match. C’est le portier marseillais Pau Lopez qui sauve les siens à deux reprises.

Les Strasbourgeois sont finalement revenus d’entre les morts. Kevin Gameiro encore lui offre le point du match nul aux siens, d'une superbe frappe du pied gauche, dans une ambiance folle à La Meinau.

Cette fin de rencontre peu convaincante ne permettra pas à l’équipe marseillaise d’engranger de la confiance avant la véritable «finale» du groupe D en phase de groupes de Ligue des Champions contre Tottenham.