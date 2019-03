L'AS Roma prête à embaucher Maurizio Sarri l'été prochain

Le club de la capitale italienne est disposé à faire signer Maurizio Sarri comme entraineur, si jamais ce dernier est limogé de son poste à Chelsea.

Et si Maurizio Sarri retournait en seulement un an après l'avoir quittée ? Cette éventualité existerait bel et bien. Selon le Goal britannique, l' songerait à l'ancien coach de pour s'asseoir sur son banc. Et ce dans le cas où ce dernier venait à être écarté de ses fonctions du côté de .

Claudio Ranieri a récemment été nommé comme coach de la Roma jusqu'à la fin de la saison suite au limogeage d'Eusebio Di Francesco. Cela signifie que le poste sera, en principe, vacant dans trois mois. Et c'est pour cette raison que la direction en place s'active pour trouver un nouveau patron technique dès maintenant.

Franco Baldini, conseiller à la Roma aujourd'hui et ancien directeur technique de , est une vieille connaissance de Sarri. Le duo était devenu proche au cours des négociations entre Napoli et Spurs pour la signature de Vlad Chiriches.

L'avenir de Sarri au-delà de cette saison reste incertain à Stamford Bridge, mais technicien âgé de 60 ans peut encore atteindre l'objectif minimal qui est la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Il peut le faire à travers le championnat en finissant 4e ou en remportant la . Les Blues sont actuellement sixièmes au tableau général de la , à trois points du , quatrième. En Ligue Europa, ils ne sont plus qu'à deux tours de la finale prévue à Bakou. En quarts, ils seront opposés aux Tchèques de Slavia.

À noter que c'est à partir du mois de février dernier que les affaires se sont gâtées par Sarri et qu'il a perdu une bonne partie de son crédit du côté de Stamford Bridge. Les Londoniens ont essuyé deux gifles consécutives contre (0-4) et (0-6). Ils ont également été éliminés de la par à domicile.

La balle serait dans le camp d'Abramovitch

Après la finale perdue de la Coupe Carabao et le problème de remplacement qu'il y a eu avec Kepa, Sarri s'est retrouvé en position très délicate. Il a pu sauver sa peau en signant un succès précieux contre Tottenham, avant de franchir aisément deux tours de C3 contre le Malmo et le . Les Blues se sont alors remis sur les bons rails, mais ils ont depuis rechuté avec ce faux-pas contre Everton en Premier League, dimanche dernier (0-2).

Connu pour son impatience lorsqu'il s'agit des entraineurs et de la confiance à accorder, Roman Abramovitch n'hésitera certainement pas à mettre Sarri à la porte si jamais Chelsea venait à manquer sa fin de saison. Un tel scénario pourrait donc faire le bonheur de l'AS Roma. Et peut-être même de l'intéressé lui-même, vu que ses résultats en ont été bien plus gratifiants que ceux réalisés en .