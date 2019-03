Everton-Chelsea 2-0, les Blues calent encore

Alors qu'on les croyait en plein redressement, les Londoniens sont encore tombés en PL. La qualification pour la C1 devient quasiment inaccessible.

31e journée de

- : 2-0

Buts : Richarlison (49e), Sigurdsson (72e)

Selon toute vraisemblance, la lutte pour la quatrième place au classement de Premier League va se limiter à un duel entre et . Dominés ce dimanche par Everton à Goodison Park, les Blues de Maurizio Sarri se retrouvent quasiment hors course. Puisqu'avec trois points de retard sur le Top 4, et un match disputé de plus ainsi qu'un calendrier défavorable, ils auront besoin d'un miracle pour doubler leurs deux concurrents. Leur meilleure chance de retrouver la compétition reine en 2019/2020 consiste à remporter la .

Sur ce match, les Londoniens ne pourront s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Car, ils ont manqué de tout face aux Merseysiders. De la hargne, de l'envie et de la combativité. Difficile en ces circonstances de signer un résultat positif, surtout face à une équipe qui se montre souvent accrocheuse à domicile. Malgré un onze résolument offensif, ils sont apparus timorés et totalement hors sujet.

4 - Only (six) have lost more Premier League games away from home in 2019 than Chelsea (P5 W1 D0 L4). Turbulent. pic.twitter.com/7G0gocOd4I — OptaJoe (@OptaJoe) 17 mars 2019

Les protégés de Marco Silva ont fait la différence sur deux coups de pieds arrêtés, mais ils auraient parfaitement marqué dans le jeu. Ce ne sont d'ailleurs pas les occasions qui ont manqué, puisqu'ils ont frappé 15 fois au but. Par ailleurs, ils ont cadré presque deux fois plus d'essais que leurs opposants (8 contre 5). C'est autant gratifiant pour eux qu'inquiétant pour les Londoniens.

L'ouverture du score est intervenue à la 49e et fut l'oeuvre de Richarlison, sur le deuxième temps d'un corner. Kepa, le portier espagnol, n'est pas exempt de tout reproche sur le coup puisqu'il avait relâché le ballon sur la première tentative. Concernant le break, il est arrivé sur pénalty. Après une faute de Marcos Alonso dans la surface, Gylfi Sigurdsson a transformé un pénalty. Là aussi, c'était en deux temps, mais ça restera anecdotique. Et pour Chelsea, qui n'a été dangereux qu'une seule fois (Alonso 56e), le résultat est le même ; à savoir une piteuse défaite, la 7e défaite déjà de la saison.