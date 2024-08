Reste calme, Kylian ! Le Real doit pouvoir pallier les jours sans de Mbappé

Bien que la recrue phare du Real ait connu des débuts laborieux, la richesse de banc des Merengue fait qu'il n'y a pas à s'inquiéter dans l'immédiat.

Kylian Mbappé quitte le terrain en trottinant, applaudissant poliment les supporters de Santiago Bernabéu. Il y a eu des huées à la mi-temps, et il y a dorénavant quelques sifflets qui descendent des tribunes.

Nous sommes à la 86e minute du match de Liga entre le Real Madrid et le Real Valladolid et Mbappé n'a pas marqué, encore une fois. Deux minutes plus tard, pourtant, le stade entre en éruption, dans une cacophonie de joie des Merengue. Brahim Diaz a inscrit le but de break pour les champions d'Europe. Sept minutes plus tard, Endrick place une frappe victorieuse au premier poteau. Madrid mène 3-0. Le match est terminé, la première victoire de la saison est acquise. Mbappé qui ?

C'est l'histoire du match des Merengue dimanche dernier. L'attaquant principal a encore une fois été discret et n'a toujours pas marqué le moindre but lors de ses deux premiers matches de Liga. Vinicius Jr et Rodrygo, eux aussi, ont connu des soirées sans relief.

Mais cela n'a pas vraiment d'importance. Deux des buteurs madrilènes sont sortis du banc. Le troisième a été l'oeuvre d'un milieu de terrain. Jude Bellingham, blessé, n'a pas joué du tout. Malgré tout, les Madrilènes ont finalement réussi à rendre le match relativement facile, grâce à des joueurs qui ne font généralement pas la une des médias. A la fin, ce sont toujours les grands noms qui resteront dans les mémoires, mais pour que le succès soit au rendez-vous, ceux qui ne sont pas sous les feux des projecteurs devront eux aussi se montrer à la hauteur.