Larqué : "Aujourd'hui, Mbappé n'a pas sa place au PSG"

Le recordman de titres de champion de France a ouvertement critiqué les dernières performances de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé n'est pas dans la meilleure période de sa carrière. Après un début de saison tonitruant, le co-meilleur buteur de connaît un léger coup d'arrêt depuis la fin du mois de novembre. L'international français n'empile plus les buts avec le . Pire encore, il a du mal à faire des différences et à éliminer ses adversaires direct. Un de ces points fort en temps normal. La faute à un jeu pas assez épuré.

Intervenant dans Top of the Foot ce jeudi soir sur RMC, Jean-Michel Larqué a livré un constat sans appel concernant les récentes prestations de Kylian Mbappé : "Aujourd’hui Kylian Mbappé n’a pas sa place au Paris Saint-Germain. Par rapport aux performances des autres joueurs, en admettant que Neymar revienne à un niveau normal, il n’a pas sa place au PSG. Je ne vais pas le trépaner pour savoir ce qu’il a dans la boite crânienne, mais que c’est compliqué…".

"Que c’est compliqué dans tout ce qu’il fait. Pourquoi il va nous faire des passes derrière la jambe d’appui? Pourquoi il va nous faire douze passements de jambe alors qu’il reste sur place ? Ce garçon-là a besoin d’une cure de désintoxication. Une cure pour son football, qui est totalement pollué par des gestes inutiles. Ce qui fait la force d’un garçon comme ça, c’est sa vitesse, mais on ne le voit plus. Je vais voir si Pochettino a plus de courage que Tuchel, ou en tout cas plus de prise sur Mbappé", a ajouté l'ancien joueur de l'ASSE.

Larqué veut voir Mbappé jouer plus simple

"Je ne suis pas dans les petits secrets du Camp des Loges, je ne sais pas si c’est Mbappé qui commandait Tuchel, mais là il a besoin d’aller s’aérer l’esprit et de regarder quelques vidéos où il faisait des une-deux, puis des appels… Aujourd’hui il veut le ballon dans les pieds pour ridiculiser l’adversaire. Évidemment avec sa pointe de vitesse, il peut passer, mais derrière il va perdre la balle. Je n’ai pas les stats, mais contre l’OM il a encore perdu un nombre de ballons incroyable", a conclu Jean-Michel Larqué.

Autre consultant de RMC, Eric Di Meco, ancien défenseur de l' , soupçonne de son côté un problème de forme physique chez l'international français : "Je pensais vraiment que Pochettino allait le reprendre pendant un mois pour lui refaire du frais physiquement. Quand tu n’es pas bien physiquement, tu n’es pas bien techniquement, tu n’es plus lucide, c’est pareil dans tous les sports. Je suis persuadé que ce garçon est bouilli."

Malgré la méforme face au but de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a réussi à remporter le Trophée des champions contre l'Olympique de Marseille cette semaine. Depuis son arrivée, Mauricio Pochettino s'est dit satisfait des performances de l'international français, ne voulant pas le blâmer en ce qui concerne son manque de réussite actuelle. Kylian Mbappé aura l'occasion de mettre fin à sa disette face à Angers en ce samedi.