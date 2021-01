Marseille, Alvaro rejette la faute sur Neymar !

Le défenseur de l'OM rejette la faute entièrement sur le joueur du PSG dans les médias ibériques.

Le Marseillais Alvaro Gonzalez n'a pas hésité à donner sa version ce qui s'est passé entre lui et Neymar lors du de mercredi.

Le duo a eu une relation turbulente depuis le premier Classique, en septembre, et les accusations de racisme qui ont fusé de la part du Brésilien.

Convié à s'epxrimer danq les médias ibériques, l'ancien joueur de a rejeté la faute sur la star du PSG.

"Comme vous l'avez vu, les provocations ont continué", a déploré Alvaro au micro d'El Chiringuito. "Après le match, lors de la remise du trophée. J'ai gardé mon sang-froid, puis il y a eu un tweet, et un autre tweet."

"J'ai répondu parce qu'il est très facile de vaincre quelqu'un d'aussi moins intelligent que vous dans tant de domaines de la vie", a encore regretté l'Espagnol.

Dès la fin du match, le chambrage s'est en effet poursuivi sur les réseaux sociaux entre les deux hommes. "Le roi, n’est-ce pas Alvaro ?", avait dégainé Neymar sur Twitter.

Réponse très crue du défenseur espagnol : "Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez l'OM, toujours."

"Et il a oublié comment on gagne des titres.", a relancé l'ancien Barcelonais et Alvaro de rétorquer : "L’ombre éternelle du roi", sous une photo de Pelé. "Et pour toi la mienne", a relancé Neymar. Un échange nterminable. On attend désormais les retrouvailles avec impatience.