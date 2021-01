PSG, Govou : "Pochettino a compris qu’il fallait y aller doucement"

L'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais a décrypté les premiers pas de l'entraîneur argentin à la tête du PSG.

Après douze jours au , Mauricio Pochettino a déjà remporté son premier pari en décrochant le premier trophée de sa carrière en tant qu'entraîneur. Le technicien argentin a mené ses joueurs à la victoire ce mercredi lors du Trophée des champions à Lens contre le rival historique, l' . Un simple coup ou un premier pas pour une réussite sur le long terme ? Il est encore trop tôt pour le dire. Dans une interview accordée à Le Parisien, Sidney Govou est apparu emballé par les débuts de Mauricio Pochettino au PSG.

"Une cohérence dans le travail de Pochettino ? Oui, parce qu'il n'a pas changé de système et qu'il a quasiment mis Verratti en dix, même si on a vu contre Marseille qu'il avait énormément décroché. Mais on ne peut pas encore sentir la patte Pochettino. Si je disais ça, c'est comme si je crachais sur le travail de Tuchel. Quand un nouveau coach arrive et dit : on joue en 4-3-3, forcément ce n'est pas pour changer d'idée le lendemain. Il y a peut-être une pointe de sérénité en plus liée au changement d'entraîneur", a expliqué l'ancien de l'OL.

"Moi, je ne suis pas fan de Verratti dans ce truc de numéro dix. Il n'a pas, aujourd'hui, les aptitudes pour. Il a vraiment besoin d'avoir le jeu devant lui. Le retour de Neymar peut aussi changer la donne. C'est un équilibre à trouver. Quand il y aura tout le monde, là on verra réellement son idée. Mais ce que j'attends encore plus : c'est son coaching. Est-ce qu'il fera tourner ou partira-t-il sur le même onze tout le temps ?", a ajouté Sidney Govou.

"Une erreur s'il voulait faire la révolution"

L'ancien international français a commenté les choix tactiques de l'entraîneur du PSG : "Un choix de laisser Kylian Mbappé ? Justement, c'est là où je l'attends. Parce que les gens disent que Mbappé est fatigué physiquement. Mais je n'en suis pas sûr. Contre Brest, c'est le joueur qui a fait le plus de courses à haute intensité, vingt. Un joueur fatigué ne peut pas faire ça. Surtout un attaquant. Je pense plus que c'est mental. Choisir Icardi plutôt que Kean ? Ça, c'est une bonne forme de coaching. C'est clair et net : il a relancé Icardi en se disant que Kean, qui est jeune, allait l'accepter".

"Pour l'instant, il n'a pas de plage pour pouvoir se permettre de trop agir, à part peut-être au niveau du mental. Mais je pense qu'il a vite compris qu'à Paris il fallait y aller doucement. Parce que quand je le vois sur le banc, ce n'est pas le même qu'à ! Mais ça serait une erreur de sa part de vouloir faire la révolution. Il me donne l'impression de vouloir changer touche par touche, s'il doit changer", a ajouté Sidney Govou.

Malgré la communion entre les joueurs et l'Argentin, l'ancien attaquant de préfère attendre davantage pour juger la relation entre Pochettino et ses troupes : "Les images de départ, je ne m'y fie pas trop. Quand ils ont gagné leur premier Trophée des champions avec Tuchel, c'était quasiment les mêmes scènes, voire plus. Avec des nouveaux coachs plutôt jeunes, c'est logique que ça fonctionne comme ça. Il faut attendre un petit peu".