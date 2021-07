L'appel de Neymar, la C1, Mbappé... Sergio Ramos se confie

Le champion du monde 2010 espère marquer l'histoire du PSG et a avoué avoir une bonne relation avec Neymar.

En début de semaine, Sergio Ramos a fait ses premiers pas dans son nouveau club : le Paris Saint-Germain. Un changement de décor après plus d'une décennie dans la capitale espagnole pour le défenseur de 35 ans. Au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a une ambition claire : remporter la Ligue des champions. La cinquième de sa carrière, la première pour le club de la capitale. Dans une interview accordée à L'Equipe, l'Espagnol a avoué que c'est son objectif, mais malheureusement il n'a pas la formule magique.

"Bien sûr, c'est ce que je veux. Mais j'imagine que c'est l'objectif de tous ceux qui sont là. Venir ici, dans un club qui a 51 ans et n'a pas encore réussi à la remporter : ce serait historique pour nous tous. Et d'un point de vue personnel, en avoir une cinquième serait quelque chose de très important. Ah, si j'avais la recette qui garantissait le succès... (…) Avant, il y avait sans doute plus de différences entre les équipes", a expliqué Sergio Ramos.

"Ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble, qu'on rame tous dans la même direction et souvent, dans ce cas, on gagne. On va tout mettre en oeuvre pour y parvenir. L’expérience ne suffit pas toujours pour t'offrir la victoire. Dans le foot, il y a de nombreux facteurs qui influent sur le résultat. En fait, rien dans le foot ne te garantit le succès. C'est un défi collectif et c'est ce qui motive", a ajouté l'international espagnol.

Ramos confirme avoir reçu un appel de Neymar

Sergio Ramos retrouve de vieilles connaissances dans la capitale française. Bien évidemment, l'Espagnol va recroiser la route de ses anciens coéquipiers chez les Merengue : Keylor Navas, Achraf Hakimi et Angel Di Maria mais aussi d'un ancien adversaire : Neymar. Si certains croyaient en une rivalité entre les deux hommes du fait des Clasicos passés à s'affronter, ils ont tout faux. En effet, Sergio Ramos a avoué que Neymar l'a appelé pour le convaincre de rejoindre le PSG.

"Y-a-t-il eu un coup de fil avec Neymar ? Oui. Mais avec Neymar, on parle ensemble depuis six ou sept ans. En dépit du fait qu'il a été joueur du Barça et moi du Real, on a toujours eu tous les deux une relation d'amitié extraordinaire. Avant de rejoindre une nouvelle équipe, il est toujours profitable de parler avec plusieurs joueurs, avec le président (Nasser al-Khelaïfi), avec Leonardo (le directeur sportif), avec Pochettino. Tous m'ont convaincu à leur manière", a expliqué l'ancien capitaine du Real Madrid.

Sergio Ramos s'est également confié sur le fait de pouvoir évoluer avec Kylian Mbappé, annoncé au Real Madrid depuis plusieurs saisons, qu'il a déjà encensé par le passé. L'Espagnol est très enthousiaste à l'idée de jouer avec le champion du monde 2018 : "Je lui conseille de rester au PSG. Je ne suis personne pour décider du futur de Kylian Mbappé mais je veux qu'il reste. Il faut avoir les meilleurs joueurs et Kylian est l'un d'eux, comme Neymar. Tous les trois on peut accomplir de très belles choses".