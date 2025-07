Laporte a choisi son nouveau club et ce n’est pas l’OM

Aymeric Laporte a tranché. Pisté par l’OM, le défenseur international espagnol s’apprête à poser ses valises ailleurs. Et ce n’est pas un inconnu.

Il figurait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois. Aymeric Laporte, 31 ans, champion d’Europe avec l’Espagne, était vu comme un renfort d’expérience pour stabiliser la défense phocéenne. Les discussions avaient même été qualifiées d’« avancées » en interne, selon La Provence. Mais le dossier s’est refroidi. Et aujourd’hui, la tendance est claire : l’OM ne récupérera pas l’ancien de City.

Bilbao reprend la main dans le dossier Laporte

Selon Radio Marca Bilbao, le défenseur d’Al-Nassr est tout proche d’un retour à l’Athletic Bilbao, le club de ses débuts. Un accord personnel a été trouvé entre le joueur et la formation basque, tandis que les négociations avec Al-Nassr sont à un stade très avancé. Il pourrait même être libéré de sa dernière année de contrat en Arabie saoudite. Un contrat de trois à quatre saisons l’attend déjà dans le Pays basque.

Ce retour en Liga marquerait un vrai virage pour Laporte, après une expérience mitigée au Moyen-Orient. Revenu en grâce avec la Roja, le gaucher privilégierait la stabilité et la visibilité en vue du Mondial 2026. L’Athletic, en quête de leaders expérimentés, lui offre un cadre connu et une place centrale dans le projet sportif.

Un revers de plus pour l’OM sur le marché défensif

À Marseille, on espérait relancer l’ancien Cityzen dès cet été. Séduit par le projet olympien, Laporte avait été sondé à plusieurs reprises, notamment en janvier dernier. Mais la lenteur des discussions et l’absence de garantie sur le plan sportif ont permis à Bilbao de reprendre la main. Un coup dur pour l’OM, en quête de profils défensifs capables d’encadrer la jeune garde.

Ce choix sonne aussi comme un aveu. Après avoir tenté l’exotisme, Laporte revient à ses fondamentaux. Et malgré l’intérêt de clubs européens et sa belle cote en France, c’est l’appel du cœur – et celui de San Mamés – qui a parlé. Le Basque s’apprête à écrire une nouvelle page là où tout avait commencé. Sans bruit, mais avec conviction.