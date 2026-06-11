Laporta prend sa revanche sur Xavi en prenant une décision décisive

Xavi Hernández, l’ex-entraîneur du FC Barcelone, est désormais persona non grata au sein du club catalan. Il a immédiatement payé le prix de son opposition à Joan Laporta lors des dernières élections.

Selon Ràdio Catalunya et le quotidien AS, l’ancien coach a été écarté des deux dernières sélections des légendes du FC Barcelone, qui ont disputé des exhibitions à Miami et à Séoul.

Selon les observateurs, cette exclusion devrait se poursuivre lors des prochaines rencontres, Alejandro Ichvaria – ancien gendre de Laporta et désormais son assistant de confiance – ayant été chargé de sélectionner l’équipe.

Ichevaria avait été l’une des principales cibles des critiques de Xavi lors d’une interview accordée au journal « La Vanguardia » durant la campagne électorale.

L’ancien milieu de terrain vit mal cette situation, teintée de colère et d’amertume, surtout après s’être vu fermer la porte du dernier match des « Légendes du Barça », où il devait évoluer aux côtés de trois proches : Sergio Busquets, Jordi Alba et Javier Mascherano.

Selon la radio, les agents de Xavi ont reçu un appel de Luis Sa, ancien collègue de l’entraîneur et actuel organisateur des rencontres des anciens, leur signifiant qu’il n’était pas le bienvenu et que sa demande de participer au match de Séoul avait été rejetée.

Ce refus confirmait une fracture déjà visible : Xavi avait déjà été écarté du match à Miami.

Rappelons toutefois qu’avant cette interview au vitriol, intitulée « Ichavarria a plus de pouvoir que Laporta au sein du club », Xavi avait souvent revêtu le maillot des « Légendes du FC Barcelone », notamment à Los Angeles, au Mexique et à Mumbai.

Selon les mêmes sources, le FC Barcelone cherche à minimiser l’incident, assurant qu’il s’agit d’un simple couac temporaire appelé à s’estomper avec le temps.