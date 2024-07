Lamine Yamal réplique et tacle sévèrement Adrien Rabiot après Espagne - France

La réponse du berger à la bergère. C’est ce que vient de faire Lamine Yamal à Adrien Rabiot, qui avait prévenu le jeune ailier espagnol.

Manquant de précision face à la Roja, ce mardi soir, à Munich, les Bleus ont mis fin à leur compétition à l’Euro 2024 en Allemagne. Au duel à l’Allianz Arena pour le compte des demi-finales de l’Euro, l’Espagne a pris le dessus sur l’Equipe de France (2-1), qui est éliminée et va retourner à la maison.

Rabiot défiait Lamine Yamal

Titulaire indiscutable dans la formation de Luis de la Fuente à l’Euro 2024 en Allemagne, Lamine Yamal a impressionné. Il a même été passeur lors des quarts de finale contre l’Allemagne (victoire 2-1 de l’Espagne). Alors que l’ailier du Barça a été salué par la plupart pour la maturité dont il a fait preuve lors de ses débuts dans une grande compétition, Adrien Rabiot a déclaré que Lamine Yamal allait ressentir la véritable pression d'une participation à une demi-finale de l'Euro et que c'était aux joueurs français de lui faire sentir la chaleur.

Getty Images

« On a vu que c'était un joueur qui savait très bien gérer la pression. Il a beaucoup de qualités. Il est capable de jouer avec ses qualités en club comme dans les grands tournois, sans pression. Après, c'est toujours compliqué de gérer une demi-finale dans un tournoi comme celui-là, mais ce sera à nous de lui mettre surtout la pression, de ne pas le laisser s'installer confortablement et de lui montrer que pour jouer une finale d'Euro, il devra faire beaucoup plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent », déclarait l’ancien milieu de terrain du PSG.

L'article continue ci-dessous

Yamal répond à Rabiot

A Munich, mardi soir, les choses ne s’étaient pas passées comme Rabiot l’espérait. La France a été éliminée et Lamine Yamal a été auteur d’un match remarquable, qui lui a valu le prix de l’homme du match à la fin de la rencontre. Alors que Rabiot était censé arrêter Lamine Yamal, ce dernier s’est défait du marquage du Français puis enchaîné avec une splendide frappe enroulée du gauche pour égaliser pour l’Espagne (21e). A la fin du match, le Catalan répond au milieu de terrain français.

Getty Images

« Parle maintenant », a d’abord lâché Yamal devant la caméra au coup de sifflet avant de s’exprimer plus longuement en conférence de presse. « Quand j’ai marqué le but, j’ai essayé de penser à l’équipe, qui est la chose la plus importante et de ne pas accorder d’importance aux choses extérieures. Je dis toujours que le destin met chacun à sa place et je suis très heureux du but et de la passe, et de la qualification en finale », a-t-il souligné.

Relancé sur sa célébration, le jeune attaquant barcelonais répond : « c'était pour la personne qui sait que c'est pour elle ». Mais cela ne lui a pas suffi puisque l’ailier espagnol est même allé tacler encore plus Rabiot dans son post Instagram. « Avancez doucement, ne parlez que lorsqu’il est temps de dire échec et mat », a-t-il mentionné. Le message est passé.