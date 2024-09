Lamine Yamal, le message qui secoue l'Espagne

Lamine Yamal, star du FC Barcelone, a enregistré un message spécial lors d'un trajet en taxi qui a fait un tabac.

Yamal est actuellement l'un des footballeurs les plus en vogue de la planète après avoir brillé pour Barcelone et l'Espagne à l'âge de 17 ans. L'adolescent doit s'habituer à sa nouvelle renommée et aux demandes des fans, la dernière fois lors d'un trajet en taxi. Le chauffeur a demandé à Yamal d'enregistrer un message pour sa nièce et la star du Barça s'est fait un plaisir de lui rendre service. Le chauffeur de taxi de Yamal a ensuite publié la vidéo en ligne et a également montré la réaction folle de sa nièce au message de la star du Barça.

Yamal a longtemps été comparé à la légende du FC Barcelone Lionel Messi, mais il parvient à être à la hauteur du battage médiatique. Il faisait partie de l'équipe d'Espagne qui a remporté l'Euro 2024 et vole actuellement haut avec Barcelone en tête de la Liga. Yamal a cherché à minimiser les comparaisons avec Messi, mais il ne fait aucun doute que de telles discussions continueront s'il peut maintenir sa trajectoire actuelle et propulser Barcelone vers la gloire.

Yamal a débuté tous les matchs de Liga avec le FC Barcelone cette saison, mais il devrait continuer à jouer mercredi contre Getafe. L'équipe de Hansi Flick n'a pas encore concédé le moindre point en première division espagnole et compte quatre points d'avance sur le Real Madrid après six matchs.