LaLiga, le Real Madrid pousse le président Javier Tebas à la sortie

Champion d’Espagne en titre, le Real Madrid porte plainte contre le président de LaLiga, Javier Tebas.

Javier Tebas dans de sales draps à quelques semaines du début de la nouvelle saison en Espagne. Sans aucun doute, le Real Madrid n’apprécie pas la gestion du président de LaLiga. En effet, le président de la Maison Blanche, Florentino Pérez, vient de compliquer la vie au dirigeant du cuir rond espagnol.

Pérez porte plainte contre Tebas

Plusieurs mois après les spéculations, le Tribunal administratif des sports (TAD) a décidé d'ouvrir un dossier contre le président de la Liga, Javier Tebas. A en croire les informations de Relevo, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a déposé une plainte contre Tebas concernant la convocation de l'Assemblée au cours de laquelle l'accord avec CVC a été décidé lors de la période pandémique.

Président du club merengue, Florentino Pérez accuse Javier Tebas discrimination envers le Real Madrid. Les faits reprochés au président de LaLiga étant qualifiés de "très grave", le patron de la Ligue de football professionnel pourrait être mis à pied comme cela a été le cas avec son homologue de la RFEF, Pedro Rocha.

La plainte du Real Madrid arrive 15 jours avant l'expiration de l'infraction présumée. Selon le média, l’on devrait convoquer d'urgence une Assemblée (celle qui a approuvé l'accord avec CVC LaLiga Impulso) huit jours à l'avance, et non 10 comme le prévoit le règlement. Une réunion qui, d'ailleurs, n'a pas été convoquée par le président de la Liga, mais par son adjoint au patronat.

De plus, ladite Assemblée, tenue le 12 août 2021, a fini par être inutile puisque les clubs ont dû la répéter cinq mois plus tard, en décembre, au cours de laquelle tous les éventuels défauts formels de la première convocation ont été corrigés. En dépit de tout cela, le TAD a jugé bon d'aller poursuivre la plainte du Real Madrid et entame désormais une procédure administrative dans laquelle le président de la Liga, Javier Tebas, devra se défendre contre ces accusations.