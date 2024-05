Javier Tebas, l'énorme scandale

La tension entre Javier Tebas, président de la Liga, et Luis Rubiales, ancien président de la RFEF, n'a jamais été un secret

De récents messages provenant du téléphone de ce dernier font état d'une campagne concertée visant à le démettre de ses fonctions. Il avait à ses côtés les deux plus grands clubs d'Espagne.

Dans le cadre des récentes révélations de The Objective, des fuites de messages entre Rubiales, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin et Gerard Piqué, le Slovène a qualifié le président du Real Madrid Florentino Perez « d'idiot et de raciste ». Rubiales travaillait avec Perez jusqu'à ce que la question de la Superleague soit soulevée, ce qui a retourné le chef du Real Madrid contre lui. Le message a été envoyé en 2019 et indique qu'ils avaient également le soutien du président de Barcelone à l'époque, Josep Maria Bartomeu.

L'article continue ci-dessous

« Florentino, Bartomeu et moi essayions de trouver un candidat contre Tebas, mais je pense que maintenant Florentino est contre moi. Mais je vais continuer. La position de l'UEFA est la plus honnête. »

Ces dernières années, la lumière a été faite sur la politique désordonnée des coulisses du football espagnol, avec des scandales impliquant à la fois le FC Barcelone et la RFEF. Bartomeu a perdu un vote de défiance en 2020 et Rubiales a été contraint de démissionner en 2023.