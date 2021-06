L'agent de Denayer met la pression sur l'OL

Jesse De Preter a confié que l'international belge intéresse plusieurs clubs et met la pression sur le club rhodanien.

C'est l'été de tous les dangers pour l'Olympique Lyonnais. Après une fin de saison où les Gones ont raté leurs objectifs, ils vont devoir se concentrer de la Ligue Europa la saison prochaine. Pour la deuxième saison consécutive, l'Olympique Lyonnais ne disputera pas la Ligue des champions. Une donnée à prendre en compte d'un point de vue économique mais surtout pour le sportif. En effet, certains joueurs seront tentés d'aller voir ailleurs.

En fin de contrat cet été, Memphis Depay va selon toute vraisemblance s'engager avec le FC Barcelone. Houssem Aouar pourrait également quitter le navire lyonnais, mais ce n'est pas le seul joueur à avoir une belle cote sur le marché des transferts. En effet, Jason Denayer, en fin de contrat en juin 2022, est à un tournant de son aventure lyonnaise cet été. L'international belge va devoir prolonger ou être vendu pour éviter de partir gratuitement comme Memphis Depay.

Néanmoins, pour le moment le défenseur central de 25 ans n'a toujours pas prolongé son bail. Et il n'est pas pressé de le faire. Lui qui est actuellement à l'Euro avec la Belgique et qui, en cas de bonnes performances, pourrait voir sa cote sur le marché augmenter encore un peu plus. Les dernières déclarations de l'entourage de Jason Denayer ne risquent pas de rassurer Jean-Michel Aulas et les dirigeants de Lyon.

Denayer va évaluer ses options

Dans un entretien accordé à Sport/Voetbalmagazine, l'agent du joueur belge, Jesse De Preter, n'a pas caché le fait que plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt auprès de son client : "Jason Denayer reçoit des offres de grosses équipes, mais il est sous contrat avec Lyon, qui également une équipe de haut niveau, pour encore une année. Il a toutes les cartes en mains". Une manière de mettre la pression sur l'Olympique Lyonnais.

L'agent de l'international belge joue la montre afin de voir quels seront les clubs intéressés par Jason Denayer après son Euro 2020 avec la Belgique : "Si vous êtes considéré comme le meilleur défenseur central de Ligue 1, vous pouvez attendre des offres, les analyser en paix et finalement les refuser si vous pensez que votre vie à Lyon est plus intéressante". L'OL va faire face à un tout nouveau dossier épineux, pourtant Jean-Michel Aulas était plutôt confiant dans ce dossier.

Le président de l'OL avait confessé dans un entretien à Olympique et Lyonnais qu'il n'était pas inquiet concernant l'avenir de son défenseur central, Jason Denayer : "On discute avec Jason Denayer. On était tout proche d’un accord. Le fait de ne pas être en Ligue des champions, ça l’a un peu… (il cherche un terme, avant de poursuivre sur une autre phrase, ndlr). Il fait l’Euro. Je le suis régulièrement. Il ne faut pas s’inquiéter. Je vais le voir à son retour de l’Euro." Visiblement, la donne a changé.