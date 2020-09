L'agent de Bale révèle comment les Spurs ont battu Manchester United

Jonathan Barnett pense que son client peut réaliser un séjour sur le long terme dans le nord de Londres, Tottenham ayant remporté la mise.

L'agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, a déclaré que l'attaquant est retourné dans le nord de Londres et n'a pas été lié à un autre club, comme , parce que "a fait le premier pas en premier". L'international gallois a finalement obtenu un départ du après plusieurs mercatos de spéculations intenses concernant son avenir. Hors des plans de Zinedine Zidane, Gareth Bale avait vu les dirigeants vouloir se séparer de lui l'été dernier.

La , la et Old Trafford étaient considérées comme des points d'atterrissage possibles, le cador de la ayant ravivé son intérêt cet été. Les Spurs, cependant, ont remporté la course pour l'ailier très courtisé et ont re-signé Bale sur un prêt initial d'une saison. Interrogé par BBC Sport sur la façon dont cet accord est arrivé, avec d'autres clubs ayant manqué cette occasion en or, Barnett a expliqué la situation : "En gros, c'était une conversation entre le président de Tottenham, Daniel Levy, et moi-même où le sujet a été abordé, je l'ai suggéré et Daniel était intéressé".

"Donc, c'est essentiellement comme ça que ça a été fait. Pas de magie, juste de longues discussions. Daniel Levy était intéressé à l'idée de ramener Gareth depuis longtemps. Il y avait toujours une raison pour laquelle cela ne pouvait pas arriver. C'était juste le bon moment. Ils ont fait le premier pas", a avoué l'agent du Gallois. Gareth Bale a hâte de débuter son deuxième passage avec les Spurs, après avoir été vendu en 2013 par le club londonien, devenant le joueur le plus cher de l'histoire à l'époque, et Jonathan Barnett pense qu'un séjour sur le long terme pourrait être mérité.

"Bale aurait dû être mieux traité au Real Madrid"

"Je suis sûr que si les choses se passaient vraiment bien, nous n'aurions aucun problème. C'est le club dans lequel il veut jouer. Je ne vois aucun problème s'il veut une autre année", a ajouté l'agent de Gareth Bale. Interrogé sur les chances de le voir retourner au Real Madrid, Bale étant toujours sous contrat jusqu'en 2022, Barnett a ouvertement admis que ce ne serait pas la bonne solution : "J'espère que le sujet ne sera pas abordé. Il aura tellement de succès à Tottenham qu'il voudra rester et ce sera une affaire simple de faire le reste".

"Ce que j'espère, c'est qu'il retrouvera son amour pour le jeu et qu'il jouera comme il le peut, mais c'est à lui de décider. Et il n'est jugé nulle part. Il a accompli plus que tout autre, je pense, footballeur britannique à l'étranger, donc je pense qu'il va bien", a analysé Barnett. Tout en devenant un bouc émissaire pour certains en , Bale a remporté 13 trophées avec le Real Madrid - dont deux titres en et quatre couronnes en - et Barnett affirme qu'il a été injustement traité compte tenu de tout ce qu'il a accompli.

"À mon avis, il n'a pas été traité correctement pour quelqu'un qui a tant fait pour un grand club. Je pense que les choses n'allaient pas. C'est difficile de mettre le doigt dessus, mais je pense que quelqu'un qui a réalisé ce qu'il a accompli pour un club, en sept ans, aurait dû être mieux traité. Je ne veux blâmer personne. Je pense que ce que les fans ont fait était honteux et le club n'a pas aidé. C'est tout ce que je veux vraiment dire", a lancé Jonathan Barnett. Les Spurs espèrent que Bale pourra se débarrasser d'une blessure au genou pour faire ses débuts avant la prochaine trêve internationale en octobre, avec José Mourinho confiant qu'un prompt rétablissement pourra arriver.