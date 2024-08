La volte-face surprenante de l'OM pour un défenseur

Brest vs Marseille

En plein mercato, l’OM est revenu sur sa décision pour un défenseur, cet été.

L’Olympique de Marseille continue de faire ses emplettes sur le marché des transferts, cet été. Même après avoir bouclé plusieurs dossiers lors du mercato estival, le club phocéen ne compte pas s’arrêter et attend d’autres recrues dans les prochaines semaines. En parallèle, l’OM souhaite toujours se séparer de nombreux joueurs indésirables cet été. Toutefois, le club de la cité phocéenne a changé d’avis pour l’un de ses défenseurs, ces dernières heures.

Le mercato imprudent de l’OM

L’OM se montre déjà très actif sur le marché des transferts, cet été. Désireux de jouer les premiers rôles en Ligue 1 cette saison, le club continue d’affûter ses armes avec le recrutement de plusieurs joueurs. La prochaine recrue de l’Olympique de Marseille devrait être Elye Wahi dont l’officialisation est imminente.

L’attaquant français s’ajoutera ainsi à Lilian Brassier, Ismael Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey De Lange et Geronimo Rulli dans le rang des recrues marseillaises. Autant de dépenses que l’OM devra compenser avec de nombreux départs avant la fin du mercato estival, le 30 août prochain. Et alors que les choses ne bougent plus dans ce sens depuis un moment, le club a dû prendre ses responsabilités vis-à-vis d’un défenseur.

L’OM ouvre la porte au départ de Bamo Méité

L’Olympique de Marseille s’est déjà débarrassé de plusieurs joueurs cet été à l’image de Pape Gueye, Vitinha, Illiman Ndiaye, Ismaila Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Jonathan Clauss et Konrad De la Fuente. Si ces départs ont rapporté environ 60 millions d’euros à l’OM, le club a toujours besoin de vendre. Une situation qui oblige Marseille à revoir sa position vis-à-vis de Bamo Méité. Considéré comme intransférable dans un premier temps, le défenseur de 22 ans a été finalement mis sur la liste de transferts comme rapporté par L’Equipe et confirmé par Foot Mercato.

Selon les deux médias, l’OM serait désormais ouvert au départ de l’Ivoirien dont la valeur marchande estimée à 6 millions d’euros. Toutefois, Bamo Méité, sous contrat jusqu’en 2028, ne devrait pas rejoindre le loft composé des joueurs comme Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Pau Lopez ou encore Jordan Veretout. En attendant d’éventuelles offres, le défenseur restera intégré au groupe professionnel et ne devrait pas être poussé à la sortie par l’OM.