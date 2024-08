C’est fait, l’OM boucle le transfert de sa neuvième recrue

La neuvième recrue estivale de l’Olympique de Marseille est bouclée. Officialisation imminente.

Le mercato de l’Olympique de Marseille est loin d’être terminé. Après avoir officialisé la venue de huit joueurs cet été, le club basé dans les Bouches-du-Rhône continue d’animer le marché. Une nouvelle recrue est attendue dans les prochaines heures.

Visite médicale effectuée pour Wahi

C’est l’un des clubs français les plus actifs sur le marché cet été. L’Olympique de Marseille, qui a perdu plusieurs joueurs sur le marché ces dernières semaines, en a fait venir plusieurs. Dans le rang des arrivées, on peut compter Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey De Lange et Geronimo Rulli. Mais les Phocéens ne sont pas encore satisfaits, puisqu’il reste des postes à renforcer.

L’aile droite étant aussi un poste que l’OM envisage de renforcer, la pointe de l’attaque est la priorité de la direction du club marseillais, qui cherche le remplaçant idéal de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est parti en Arabie Saoudite après une saison stratosphérique dans le Sud de la France. Si Dortmund est gourmand, l’OM a gentiment abandonné la piste Moukoko comme il l’a fait également pour Eddie Nketiah, Arsenal étant trop exigeant.

Après un conclu un accord entre l’OM et le RC Lens pour le recrutement d’Elye Wahi, le joueur a rallié Marseille depuis lundi soir. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’ancien attaquant de Montpellier a déjà passé sa visite avec le club phocéen. L’OM pourrait officialiser la signature de Wahi dans les prochaines heures.

Nouvel entraîneur des Phocéens, Roberto De Zerbi compte sur l’international espoirs français pour le premier match de la saison en Ligue 1, samedi, quand l’OM sera en déplacement à Brest. A Marseille, Elye Wahi devrait signer un contrat de cinq ans.