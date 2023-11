La volte-face de Manuel Ugarte après son insulte envers De Paul

Manuel Ugarte est revenu ses propos envers Rodrigo De Paul lors de la rencontre entre l’Argentine et l’Uruguay.

Lors du choc entre l’Argentine et l’Uruguay, le milieu de terrain du PSG a proféré des paroles blessantes à l’endroit de Rodrigo De Paul. Manuel Ugarte a traité l’Argentin de « suceur de Messi », tout en mimant le geste. Une action qui a fait le tour de la toile et a suscité de nombreuses réactions. Dans un entretien accordé au média uruguayen Sport 890, le Parisien est revenu sur ce geste dont il se remémore avec regret.

Ugarte attaque, De Paul se défend

Les propos de Manuel Ugarte envers De Paul ont pris l’ascendant sur la victoire de l’Uruguay face à l’Albiceleste. La Celeste venait d’infliger à Lionel Messi et sa bande, leur première défaite depuis celle contre l’Arabie Saoudite à la Coupe du Monde 2022 (2-0). Touché par ce geste du milieu de terrain du PSG, Rodrigo De Paul lui avait répondu au terme de la rencontre. « C’est une chose stupide. Mais ça reste sur le terrain, ce n’est pas grave. Je préfère parler de football. L’Uruguay s’est mieux débrouillé et nous devons maintenant nous ressaisir et jouer un grand match au Brésil. Le football est parfois injuste. Nous devons prendre soin de tout ce que nous avons gagné, de tout ce que nous avons accompli, de tout le respect que nous avons gagné pendant cette période », avait notamment déclaré le milieu de terrain de l’Atlético Madrid.

Getty

Les excuses de Manuel Ugarte

Manuel Ugarte regrette ses paroles. L’Uruguayen n’était pas conscient du fait que son geste pouvait faire autant de bruit. « Quand on m’a dit qu’un de mes gestes était devenu viral, je n’ai rien compris. Puis je l’ai vu et j’ai voulu mourir. Ce n’est pas bon. Sur le moment, je n’ai pas vraiment réalisé, j’ai probablement fait cela sans m’en rendre compte. Quand on m’a dit que c’était devenu viral, je ne me souvenais même plus de ce que j’avais fait. Puis j’ai revu le geste et je me suis dit : je suis un animal ! », regrette Manuel Ugarte.