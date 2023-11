La réponse cash de De Paul à Manuel Ugarte

Rodrigo De Paul a répondu à Manuel Ugarte après les propos du joueur du PSG lors d’Argentine – Uruguay.

L’Argentine était aux prises avec l’Uruguay dans la nuit de jeudi à vendredi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 (0-2). L’Albiceleste a concédé sa première défaite depuis le match contre l’Arabie Saoudite au Mondial 2022 et a encaissé ses premiers buts depuis la finale de la dernière Coupe du Monde (victoire aux T.a.b, après un 3-3 contre la France, ndlr). Mais l’autre fait marquant qui attise le plus de commentaires après la rencontre, c’est l’attaque de Manuel Ugarte contre Rodrigo De Paul, qui a répondu à ce dernier après le match.

Ugarte attaque De Paul, Messi remonté contre le Parisien

Plus que la victoire de l’Uruguay, c’est l’insulte de Manuel Ugarte envers Rodrigo De Paul qui a le plus marqué la rencontre l’Argentine et la Celeste. Le milieu de terrain du PSG a traité l’Argentin de « suceur de Messi » en se moquant de sa réputation de garde du corps de l’octuple Ballon d’Or. Un geste déplacé auquel Lionel Messi, lui-même, a réagi à la fin du match. « Contre l’Uruguay, c’est toujours comme ça. Je préfère ne pas dire ce que je pense. Les jeunes doivent apprendre le respect des anciens. Ce classique a toujours été intense, dur, mais toujours avec beaucoup de respect. Ils doivent apprendre un peu », a lancé l’ancien No30 du Paris Saint-Germain, visiblement très remonté contre Ugarte.

La contre-attaque de Rodrigo De Paul

Après son capitaine, Rodrigo De Paul a également répondu à l’Uruguayen. « C’est une chose stupide. Mais ça reste sur le terrain, ce n’est pas grave », a déclaré le joueur de l’Atlético Madrid en rapport aux propos de Manuel Ugarte. Rodrigo De Paul préfère mieux se concentrer sur le prochain match de l’Argentine contre le Brésil (dans la nuit de mercredi à jeudi, ndlr). « Je préfère parler de football. L’Uruguay s’est mieux débrouillé et nous devons maintenant nous ressaisir et jouer un grand match au Brésil. Le football est parfois injuste. Nous devons prendre soin de tout ce que nous avons gagné, de tout ce que nous avons accompli, de tout le respect que nous avons gagné pendant cette période », a conclu le champion du monde 2022.