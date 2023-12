La visite secrète de Riyad Mahrez à Manchester City

Pep Guardiola était heureux de voir Riyad Mahrez lorsque la star d'Al-Ahli a rendu visite à ses anciens collègues de Manchester City

L'ancien joueur de Manchester City Riyad Mahrez a rendu visite à ses anciens collègues à Djeddah et s'est joint à eux pour un somptueux dîner d'équipe avant la finale de la Coupe du monde des clubs contre Fluminense, jeudi.

L'Algérien a quitté les Cityzens après cinq ans cet été pour rejoindre le club saoudien de Pro League Al-Ahli, basé à Jeddah, où se déroule la Coupe du monde des clubs.

L'entraîneur des Citizens était ravi de voir son ancien joueur et a déclaré aux journalistes : "Nous avons dîné ensemble, nous étions là, c'était génial d'être ensemble, nous ne pouvons pas passer cinq ou six jours ensemble, 24 heures, c'est vraiment bien. Les joueurs sont prêts, ils savent à quel point c'est important, c'est un plaisir d'être ici. C'était une belle soirée de revoir Riyad, il vit ici à Jeddah, c'était vraiment sympa de le voir, il a dîné avec nous, passer du temps ensemble, c'était vraiment cool.

"Il connaît Aymeric Laporte, Cole Palmer, Gundo, ils ont joué un rôle incroyable dans le succès que nous avons connu pendant de nombreuses années. Quand on peut les revoir, c'est vraiment cool, c'est vraiment agréable. Malheureusement, ils ont un match demain, mais nous avons des souvenirs incroyables et un amour incroyable pour Riyad dans le vestiaire. C'est une bonne décision pour lui pour les dernières années de sa carrière et nous lui souhaitons le meilleur.

Les champions d'Europe et d'Angleterre en titre ont atteint la finale après avoir battu les champions d'Asie, les Urawa Reds, en demi-finale. Mateo Kovacic et Bernardo Silva ont marqué pour les Sky Blues, tandis que Marius Hoibraten a inscrit un but contre son camp, le club de Premier League ayant dominé les géants japonais.

Alors que Guardiola espère remporter un nouveau trophée avec City vendredi, son équipe a subi un coup dur en raison des blessures d'Erling Haaland et de Jeremy Doku, qui n'ont pas participé à l'entraînement collectif jeudi. Les deux joueurs, ainsi que Kevin de Bruyne, ne figurent pas dans la liste des 23 joueurs de l'équipe pour le tournoi, bien qu'ils aient voyagé avec le club en Arabie Saoudite.