La très belle réponse de Casemiro à un journaliste

Casemiro s'est fendu d'une très belle réponse à un journaliste concernant la C1.

Les premières heures de Casemiro à Manchester ont été très chargées.

S'entraîner, s'adapter à la ville, apprendre à connaître ses nouveaux coéquipiers et donner plusieurs interviews.

L'une des questions les plus récurrentes concernant Casemiro est la raison pour laquelle il a quitté l'équipe la plus titrée de l'histoire en Ligue des champions pour jouer dans une équipe en Ligue Europa. Dans une interview accordée à ESPN, Casemiro a fait preuve d'humour et a rappelé "qu'il avait déjà cinq titres de Ligue des champions" à son actif, ce à quoi le journaliste a répondu que "c'est une excellente réponse".

Casemiro a remporté 18 titres en tant que joueur du Real Madrid et arrive à Manchester United pour débuter une nouvelle ère en Premier League, une compétition dans laquelle il a toujours voulu jouer et où il aura désormais la difficile tâche de remettre United à sa place.