La statistique qui démontre la supériorité de Naples cette saison

Vainqueur ce week-end contre l'Inter, le Napoli s'est offert une incroyable statistique démontrant toute sa supériorité cette saison.

De Vérone, première étape du voyage, à Milan, dernière escale de la conquête, c'est désormais chose faite : ils sont tous tombés. Vainqueur ce dimanche à domicile contre l'Inter Milan (3-1), le Napoli déjà champion de Luciano Spalletti a poursuivi sa saison incroyable de la plus belle des manières en s'offrant une nouvelle statistique impressionnante : les Partenopei ont battu les 19 équipes de Serie A cette saison.

Un record de plus, avant le dernier manquant?

Malgré un certain relâchement ces dernières semaines depuis l'officialisation de son titre et les quelques turn-over effectués par Luciano Spalletti pour reposer ses titulaires et récompenser ses remplaçants, Naples avait choisi de revêtir son costume des grands soirs pour accueillir l'Inter Milan. L'objectif n'était pas tellement de repousser encore leur poursuivant mais plutôt de s'offrir un record de plus dans leur saison exceptionnelle.

Battus à l'aller par les Nerrazzuri, les Partenopei voulaient prendre leur revanche non seulement pour venger leur honneur mais également parce que les hommes de Simone Inzaghi étaient les derniers à manquer à leur tableau de chasse. Avec cette victoire en fin de match, les Napolitains sont parvenus à battre les 19 autres équipes de Serie A cette saison, une première dans l'histoire du club.

Un exploit supplémentaire pour les hommes de Spalletti qui démontrent, une fois de plus, le caractère exceptionnel de leur saison en cours mais pourrait ne toujours pas les rassasier. Car après ce nouvel accomplissement, il leur reste un dernier objectif à aller chercher : le record de points pris en une saison de Serie A, les 91 points de la saison 2017/2018 sous Maurizio Sarri. Les Partenopei ont 86 points et il reste deux journées (contre Bologne et la Sampdoria) pour tenter d'atteindre les 92 avec la meilleure attaque, la meilleure défense et le plus grand nombre de journées en tant que leader. Histoire d'écraser tous les records possibles.