La stat qui montre que Haaland est meilleur que Mbappé

Les exploits d'Erling Haaland font les gros titres, mais la machine à marquer de Manchester City a une autre facette dans son jeu.

Un buteur mais pas que. Erling Haaland a également égalé le record de passes décisives de la légende de Manchester United, Paul Scholes, en une seule saison.

Haaland a inscrit son 33e but de la campagne de Premier League - et son 49e toutes compétitions confondues - lors de la victoire 4-1 de Man City sur Arsenal, leader du championnat, à l'Etihad mercredi.

Le Norvégien a ridiculisé les 60 millions d'euros versés par City au Borussia Dortmund pour s'attacher ses services l'été dernier. Il lui reste sept matches pour battre le record de buts en Premier League sur une saison (34), établi par Andy Cole puis Alan Shearer il y a près de 30 ans.

Haaland, faiseur et preneur de buts

Haaland a également été à l'origine des deux buts de Kevin De Bruyne lors du match contre Arsenal. Il en est désormais à sept pour la saison en première division anglaise, égalant ainsi le record de Scholes avec United lors de la campagne 1998/99, lorsque les Red Devils ont remporté le triplé continental.

Scholes est devenu un métronome du milieu de terrain au fil de sa carrière, un joueur qui dictait le jeu aussi souvent qu'il faisait la dernière passe, et c'est à juste titre qu'il a été le joueur le plus mentionné dans l'autobiographie de Sir Alex Ferguson en 2013.

Mais s'il ne s'agit pas de critiquer un grand joueur de Man Utd, cela souligne à quel point Erling Haaland n'est pas un joueur unidimensionnel.

On a souvent dit de Haaland qu'il n'était qu'un grand buteur, ou pire, un marchand de claquettes, mais le fait d'avoir égalé le record de passes décisives de Scholes en une saison, alors qu'il reste 630 minutes de Premier League à jouer, montre à quel point cette évaluation est erronée.

Haaland a utilisé chaque centimètre de son mètre quatre-vingt-dix pour conserver le ballon et servir De Buyne pour l'ouverture du score du Belge contre Arsenal, et a fait preuve d'une bonne perception du jeu pour son deuxième et troisième but.

Aujourd'hui évalué à 141,1 millions d'euros par l'algorithme interne de FootballTransfers, il faudra probablement une somme record pour que le Real Madrid ou un autre club arrache Haaland à l'Etihad au sommet de sa carrière, et ce pour de bonnes raisons. C'est un attaquant complet.