Il semble que Jérémy Jacquet, le défenseur de Liverpool, soit désormais proche d'entrer dans les plans de l'équipe de France, après que des rapports de presse ont révélé sa présence dans la liste préliminaire établie par Zinédine Zidane, le sélectionneur des Bleus.

Selon les informations du site « Foot Mercato », Jacquet pourrait recevoir sa première convocation en équipe de France au cours de la prochaine période, après que Zidane l'a inscrit sur la liste des joueurs qu'il a initialement sélectionnés pour son premier rassemblement avec l'équipe de France.

Cet intérêt reflète l'estime croissante pour les prestations du défenseur français âgé de 21 ans, qui a rejoint Liverpool en provenance de Rennes contre 70 millions d'euros, avant de réussir à laisser une empreinte claire lors de ses débuts avec le club anglais.

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Jacquet s'est imposé avec force sur le devant de la scène ces derniers temps, après avoir livré des prestations défensives remarquables avec Liverpool et démontré une capacité notable à répondre aux exigences de la compétition en Premier League, malgré sa courte expérience dans le tournoi.

Lors de la rencontre entre Liverpool et Fulham, qui s'est soldée par un match nul et vierge, Jacquet a été l'un des éléments les plus en vue de la ligne arrière, après avoir réussi à sauver un ballon sur la ligne de but, en plus d'avoir livré une performance défensive solide tout au long du match.

Le jeune défenseur a fait preuve durant la rencontre d'un grand calme et d'une grande concentration, ainsi que d'une capacité à lire les mouvements de l'adversaire et à gérer les situations dangereuses, confirmant rapidement qu'il commençait à s'adapter à la nature du football anglais et à ses exigences physiques et techniques difficiles.

Il semble que cet éclat n'ait pas échappé au staff technique français, qui s'oriente vers l'élargissement du cercle de ses choix pour inclure un plus grand nombre de jeunes talents français brillants en Premier League.

Selon « Foot Mercato », le nouveau staff technique français ne regarde pas seulement les noms habituels, mais surveille également un certain nombre de jeunes joueurs qui se sont imposés dans leurs clubs, ce qui pourrait offrir à Jacquet une véritable chance de rejoindre la sélection au cours de la prochaine période.

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L'affaire ne se limite pas au défenseur de Liverpool, puisque la liste des candidats comprend également Enzo Le Fée, milieu de terrain de Sunderland, et Olivier Boscagli, défenseur de Brighton, ainsi que Lucas Da Cunha, joueur de Côme.

Ces noms reflètent une orientation claire vers l'idée de donner leur chance à des joueurs qui livrent de solides prestations avec leurs clubs, même s'ils ne sont pas encore devenus des éléments incontournables dans les plans de l'équipe de France.

Cependant, le chemin vers l'équipe de France ne sera pas nécessairement facile pour Jacquet, car le joueur en est encore au début de son aventure avec Liverpool et a besoin de continuer à travailler pour développer son niveau sans se précipiter.

Le transfert dans un club de la dimension de Liverpool, associé à la participation aux compétitions de la Premier League, place le joueur devant d'importants défis physiques et techniques, en particulier avec un calendrier de matchs chargé et la multiplicité des tournois auxquels l'équipe participe.

C'est pourquoi il sera important pour Jacquet de maintenir son niveau actuel et de poursuivre sa progression graduelle, afin d'asseoir d'abord sa place dans l'effectif de Liverpool, avant de songer à obtenir une place permanente en équipe de France.

Malgré cela, le simple fait que le nom de Jacquet figure dans la liste préliminaire choisie par Zidane représente une reconnaissance importante des prestations livrées par le joueur ces derniers temps.

La première liste de Zidane devrait être annoncée vendredi, et si Jacquet y figure, cela représentera une étape marquante de sa carrière et pourrait lui donner une forte impulsion pour continuer son ascension sur la scène internationale.

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