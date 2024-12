La sortie hallucinante de Toni Kroos sur Jude Bellingham : "C'est le joueur qui…"

Ancien joueur du Real Madrid, Toni Kroos fait une sortie incroyable sur Jude Bellingham.

Le Real Madrid vit une saison compliquée depuis le début de la campagne. Après la défaite face au FC Barcelone (0-4) lors du Clasico, la Maison Blanche venait d’essuyer sa deuxième défaite de la saison en Liga après avoir perdu contre l’Athletic Bilbao à San Mamés (2-1), un match au cours duquel Kylian Mbappé a manqué un penalty.

Kroos salue Bellingham pour son affection envers Mbappé

Kylian Mbappé traverse un mauvais moment au Real Madrid ces dernières semaines. Après avoir manqué un penalty lors de la défaite à Anfield contre Liverpool (2-0), le capitaine de l’équipe de France, qui pensait se rattraper, a encore raté son tir à San Mamés quand il s’était proposé de tirer. Mais comme à Anfield, le Bondynois a encore été approché par Jude Bellingham, qui l’avait soutenu et réconforté, tant sur le terrain qu’en dehors. Un geste de leader que Toni Kroos a vraiment apprécié.

Getty/X

« J'ai beaucoup aimé quand il est allé consoler Mbappé après avoir raté le penalty », a lancé Toni Kroos, dans des propos rapportés par Defensa Central. Selon le milieu de terrain qui a raccroché les crampons l’été dernier, « le Real Madrid a de la chance d'avoir Jude Bellingham ». L’ancien milieu central de la Mannschaft définit le milieu de la Maison Blanche comme « un vrai capitaine » estime que « c'est le joueur le plus touché par les derniers matches que nous avons perdus ». Parlant en connaissance de cause, Toni Kroos a indiqué : « j'ai joué avec lui et je connais ses sentiments ». L'ancien joueur du Real Madrid approuve le rôle de capitaine et de leader que Jude Bellingham joue depuis le début de la saison en cours. L’ancien milieu du Borussia Dortmund appréciera la sortie de son ancien coéquipier.