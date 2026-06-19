Katia Aveiro, la sœur de Cristiano Ronaldo, star du Portugal et du club saoudien Al-Nassr, a provoqué une polémique en manifestant son soutien à une publication critiquant le niveau de Bruno Fernandes avec les Marins lors de la Coupe du monde 2026.

Depuis son compte Instagram officiel, elle a « liké » une publication affirmant : « Bruno Fernandes est un joueur complètement différent lorsqu’il porte le maillot de l’équipe nationale ».

Il a ajouté : « Alors que l’équipe du Portugal a cruellement besoin d’un leader, il disparaît pendant le match et laisse la responsabilité et le fardeau aux autres. »

Elle a ajouté : « C’est un immense talent, bénéficiant d’une exposition médiatique colossale, mais où est sa capacité à faire la différence dans les moments décisifs ? ».

Et de conclure : « Les supporters s’attendent à ce qu’un joueur exceptionnel se montre et sauve l’équipe lorsque la pression monte, et non à ce qu’il s’efface et disparaisse lorsque le match devient plus intense et plus physique. »

Rappelons que Katia Aveiro était montée au créneau pour défendre son frère, le capitaine des Lusitaniens, après les critiques reçues suite au match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo, lors du premier acte de la campagne de « l’Europe du Brésil » pour le Mondial 2026.

