La soeur de Cristiano Ronaldo tape Messi en dessous de la ceinture

La sœur de Cristiano Ronaldo a semblé s'en prendre à Lionel Messi après la victoire au Ballon d'Or de l'Argentin.

Katia Aveiro a commenté un post Instagram qui montrait une image de Ronaldo posant avec ses nombreuses récompenses individuelles, dont ses cinq Ballons d'Or.

La légende du post se lisait comme suit : "Gagné, pas donné", a ainsi commenté Aveiro avec cinq emojis d'applaudissements.

L'image a été perçue comme une attaque contre Messi, qui a remporté son huitième Ballon d'Or lundi. L'attaquant a été élu meilleur joueur du monde l'année dernière après avoir mené l'Argentine à la victoire lors de la Coupe du monde au Qatar à la fin de l'année 2022.

Toutefois, de nombreuses personnes ont critiqué la décision de donner le prix à Messi après qu'Erling Haaland a aidé Manchester City à réaliser un incroyable triplé européen et anglais, en marquant 52 buts toutes compétitions confondues la saison dernière.

Ronaldo et Messi ont dominé le Ballon d'Or pendant une décennie à partir de 2008. Cependant, Ronaldo a remporté son cinquième et dernier prix en 2017 et s'est classé deuxième derrière Luka Modric l'année suivante. Messi a remporté le Ballon d'Or trois fois de plus depuis lors.

Le premier match de Messi depuis qu'il a de nouveau remporté le trophée aura lieu plus tard ce mois-ci, alors que l'Argentine se prépare à affronter l'Uruguay et le Brésil dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde. Ronaldo, quant à lui, jouera avec Al-Nassr samedi lors de la rencontre avec Al-Khaleej dans le cadre de la Saudi Pro League.