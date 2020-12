La situation du Barça est "très compliquée" selon Ronald Koeman

L'entraîneur du Barça admet que la situation économique actuelle du club est très préoccupante.

Ronald Koeman a admis que la situation économique à Barcelone est «compliquée» et il estime qu'il est vital qu'il y ait un leadership «serein » au sein du club.

Les récents propos du président par intérim du club au sujet de la situation financière «préoccupante» du club. Tusquets a accordé une large interview à la station de radio catalane RAC1 où il affirmait que les joueurs ne recevraient pas leur paiement annuel habituel en janvier, tout en confiant également que des réparations urgentes étaient nécessaires au Camp Nou.

Les géants catalans ont confirmé qu'ils avaient convenu d'une réduction de salaire avec leur équipe première, ce qui permet au club d'économiser 122 millions d'euros de paiements ainsi que 50 millions d'euros supplémentaires en variables.

Dans des propos relayés par Marca, Koeman n'a pas cherché à cacher la situation économique du club catalan : «C'est très compliqué parce que vous n'avez rien entre les mains, mais je dis toujours qu'il faut rester calmes. Toute équipe a besoin d'un certain calme pour réussir. »

Les comptes du club montrent que la dette de Barcelone avait plus que doublé au cours de la campagne 2019-2020 alors que les résultats financiers sont extrêmement inquiétants.

Les chiffres financiers du club, tels que décrits par Marca, montrent que la dette du club est passée de 217 millions d'euros en juin 2019 à 488 millions d'euros en juin 2020.

Alors que l'équipe première du club a vu ses salaires être réduits cette année, avec une réduction de l'ordre 80 millions d'euros sur la masse salariale, les perspectives financières du Barça restent tout de même préoccupantes.

Dans le même entretien, Ronald Koeman a précisé que Leo Messi se sent bien au Barça, malgré ses velléités de départ affichées : «Messi s'amuse chaque jour et est fortement impliqué à Barcelone. En principe, comme n'importe quel joueur, s'il est apte à jouer et va bien, alors il joue. Et bien sûr, Leo est plus âgé qu'avant, mais c'est toujours un joueur qui aime beaucoup être là et surtout gagner des matchs", a ainsi confié Koeman dans des des propos relayés par Marca.