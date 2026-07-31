Guillermo Hoyos, l'entraîneur du club américain de l'Inter Miami, a confirmé qu'il tiendrait une réunion avec la star argentine Lionel Messi afin de fixer la date de son retour dans les matchs officiels, après la fin de sa participation avec sa sélection nationale à la Coupe du monde 2026.

Messi et son coéquipier Rodrigo De Paul avaient repris l'entraînement avec l'équipe cette semaine, après avoir disputé la finale du Mondial face à l'Espagne le 19 juillet dans l'État du New Jersey. Le duo a bénéficié de quelques jours de repos, ce qui a entraîné son absence lors des rencontres contre Chicago Fire et le CF Montréal en championnat américain.

Hoyos a déclaré ce vendredi, selon les propos rapportés par le site « ESPN » : « Nous en avons parlé, mais il vient tout juste de revenir et nous n'avons pas encore eu l'occasion d'avoir une conversation officielle. Nous sommes très heureux de leur retour au club, et c'est formidable de les voir ici. »

Messi avait livré une prestation remarquable lors du Mondial, en inscrivant huit buts et en délivrant quatre passes décisives, portant l'Argentine jusqu'à la finale pour la deuxième édition consécutive. Il a disputé les 120 minutes complètes lors de l'acte final, tandis que De Paul a participé pendant 70 minutes.

L'Inter Miami se prépare à recevoir le Columbus Crew samedi sur sa pelouse du « Noa Stadium », avant de se rendre à la compétition de la « Leagues Cup » pour affronter l'Atlético San Luis le 5 août prochain. Il convient de rappeler que l'équipe avait déjà remporté le titre de cette compétition en 2023, et qu'elle avait atteint la finale de l'édition 2025 avant de s'incliner face aux Seattle Sounders.

À cet égard, Hoyos a exprimé son inquiétude face à l'enchaînement des matchs dans la période à venir en raison de la participation à deux compétitions en parallèle, expliquant : « Je pense que c'est extrêmement difficile en raison du nombre considérable de matchs ; il y aura une véritable accumulation de rencontres sur plusieurs semaines, ce qui laisse très peu de temps pour souffler ou se reposer. »

Et de conclure : « La méthode actuellement adoptée se résume à : un match, puis un match, puis du repos, puis un autre match, et ainsi de suite. C'est compliqué, la charge des matchs est lourde et prend son tribut physique, et la compétition elle-même est très éprouvante. »