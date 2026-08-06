L'Argentine a provoqué son homologue anglaise par une décision historique, ce jeudi, qui devrait susciter une vive polémique dans les heures à venir.

L'Argentine s'est imposée face à l'équipe des Three Lions sur le score de 2-1, en demi-finale de la Coupe du monde 2026, dans un match qui a provoqué une grande colère en Angleterre.

Les joueurs argentins ont brandi sur la pelouse, après leur victoire face à l'Angleterre, une banderole sur laquelle était inscrit « Les îles Malvinas sont argentines ». L'Argentine désigne les îles Malouines sous le nom de « îles Malvinas ».

Ce geste a suscité une colère immense en Angleterre, et le gouvernement du Royaume-Uni a appelé la Fédération internationale de football (FIFA) à ouvrir une enquête sur l'affaire.

Aujourd'hui, et selon le réseau « espn », la Fédération argentine de football a approuvé à l'unanimité la décision de faire du 15 juillet la « Journée des sélections nationales de football », en commémoration de la victoire sur l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Après avoir été menée 1-0 jusqu'à la 85e minute, l'Argentine s'est révoltée et a décroché une victoire 2-1 face à l'Angleterre pour atteindre la finale pour la deuxième fois consécutive en Coupe du monde.

La Fédération argentine a déclaré dans un communiqué officiel : « Cette date a été choisie pour commémorer la victoire historique et grandiose de la sélection argentine sur l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026. »

La victoire sur l'Angleterre a ravivé la revendication historique de l'Argentine sur les îles Malouines, situées à environ 8 000 milles de la Grande-Bretagne et à 300 milles du continent argentin.

Le président argentin Javier Milei a qualifié la célébration des joueurs avec la banderole de « tout à fait juste », et a affirmé que le message « reflète un sentiment partagé par tous les Argentins », bien qu'il ait prédit que la Fédération internationale de football (FIFA) sanctionnerait l'équipe d'une amende.