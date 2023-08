La réponse surprenante de Bernardo Silva au PSG !

Convoité par le PSG, Bernardo Silva vient de fermer définitivement la porte à un retour en France.

Entre 2014 et 2017, Bernardo Silva a porté les couleurs de l'AS Monaco. A l’époque, le jeune milieu de terrain s’est illustré par son sens de créativité et de prise d’initiative dans le jeu. Ces belles prestations avec le club du Rocher lui ont permis de rejoindre Manchester City avec lequel il a remporté la Ligue des champions la saison dernière. Mais alors qu’il lui reste " 3 ans de contrat avec les Sky Blues, les rumeurs l'envoient ailleurs dès l’ouverture du mercato. Plusieurs clubs se sont positionnés sur le joueur dont le PSG et le FC Barcelone.

Bernardo Silva dit non à Paris

Le club de la capitale n’a jamais caché son amour pour Silva. L’été dernier, les dirigeants qataris du PSG auraient fait des propositions concrètes à Manchester City et au portugais. Ces propositions n’avaient pas finalement abouti à la signature d’un contrat entre le lusitanien et le PSG. Résilient, le club francilien a également tenté le coup dès l’ouverture de ce mercato estival mais c’est sans compter sur l’intransigeance des dirigeants Émirati qui ont clairement exprimé leur volonté de conserver leur talent de 28 ans.

Aux dernières nouvelles, le natif de Lisbonne n’a jamais envisagé un retour en France. Selon le journaliste espagnol, Matte Moretto, Silva envisage deux options pour son avenir. La première est une prolongation de contrat avec les Sky Blues. La seconde option qu’il aurait communiquée à ses proches est son désir de jouer en Espagne notamment au FC Barcelone. Une situation qui n’arrange pas le PSG qui doit fermer cette page.

Il n’ira pas au FC Barcelone

Si le Portugais envisage la possibilité de rejoindre le FC Barcelone, Manchester City souhaite qu’il honore ses deux prochaines années de contrat. Le club anglais ne trouve pas le besoin de vendre Silva surtout après le départ d’Ilkay Gündogan. Dimanche, le lutin lusitanien était d'ailleurs titulaire pour le match de Community Shield contre Arsenal.