L'offre monstrueuse du Barça pour Bernardo Silva !

Il est clair que le FC Barcelone et Bernardo Silva ont intérêt à ce qu'un accord soit conclu à un moment donné.

La star portugaise figure sur la liste des souhaits des Blaugrana depuis un certain temps, mais Manchester City fera probablement tout ce qu'il peut pour le garder, et il ne sera pas bon marché non plus.

Sport affirme que le FC Barcelone est en train de mettre au point une offre de 75 millions d'euros pour le faire venir au club cet été. Alors que Barcelone vise un latéral droit, un milieu de terrain et un attaquant, il semble qu'il soit prêt à faire exploser son budget pour Silva.

L'accord porterait sur une somme initiale de 65 millions d'euros, payée en plusieurs fois, et sur une somme supplémentaire de 10 millions d'euros sous forme de variables, ce qui serait facile à réaliser. Silva lui-même devrait baisser son salaire la première année, et pourrait ensuite voir son salaire augmenter les autres années de son contrat. Le quotidien catalan affirme que la capacité de Silva à forcer un transfert sera déterminante si un accord peut être conclu.

Il y a cependant un certain nombre de pièces en mouvement. Le quotidien catalan affirme que les 60 millions d'euros provenant de la vente de 16% des studios Barca, l'argent de la vente de Clément Lenglet et de Franck Kessie contribueraient à ce qu'ils pourraient offrir - aucun des deux n'a bouclé de transfert jusqu'à présent.

Cette histoire a été rapportée à plusieurs reprises, et il convient également de souligner que le Paris Saint-Germain a récemment vu une offre de 80 millions d'euros rejetée. Cela semble en totale contradiction avec le reste des rapports sur Barcelone, où de nombreux joueurs ont été écartés parce qu'ils étaient trop chers, alors qu'ils coûtaient bien moins que Silva.