La réponse sèche de Vitinha au Real Madrid

Le feuilleton tournait en boucle depuis des mois, alimenté avec gourmandise par la presse espagnole. De la Cadena SER à Marca, tous s'accordaient à le dire : Vitinha était la priorité absolue du Real Madrid pour reconstruire son milieu de terrain et faire définitivement oublier l'ère Kroos-Modrić. Le PSG avait beau le déclarer "intransférable", les rumeurs persistaient, évoquant une offre colossale et même un "pacte privé" qui pourrait faciliter son départ. Un bruit de fond incessant qui plaçait le joueur et le club sous pression.

Une fidélité affichée sans détour

C'est au micro de la chaîne portugaise Canal 11 que le principal intéressé a décidé de siffler la fin de la partie. Et sa réponse a eu le mérite de la clarté. "Ce serait une bêtise (tontería) de signer au Real Madrid. Je me sens très bien ici au PSG", a-t-il lâché, sans le moindre détour. Une déclaration choc, une porte fermée à double tour au nez et à la barbe du géant madrilène. Le milieu de terrain lusitanien a insisté sur son bien-être à Paris, tant sur le plan familial que sportif, et sur sa relation de confiance avec Luis Enrique.

Cette sortie médiatique est un acte de fidélité fort, une rareté dans le football moderne. Alors que son nom était au cœur de toutes les spéculations, le métronome du milieu parisien a choisi de réaffirmer publiquement son attachement au club de la capitale. Lui qui est sous contrat jusqu'en 2029 et qui incarne le projet de jeu de son entraîneur, a mis fin, de lui-même, à un feuilleton qui commençait à devenir pesant. Le message envoyé à sa direction et aux supporters est limpide.

Paris doit maintenant lui renvoyer l'ascenseur

Cette déclaration d'amour est d'autant plus puissante qu'elle intervient dans une période où le joueur est un peu moins en vue, moins décisif qu'il a pu l'être. En faisant ce choix de la stabilité et de la loyauté, Vitinha a fait sa part du travail. La balle est désormais dans le camp du PSG. Au club de lui renvoyer cet attachement, de le soutenir dans ce passage à vide et de lui prouver qu'il a eu raison de croire au projet.

Le Real Madrid est donc prévenu. Le mercato est encore loin, et les vérités d'un jour ne sont pas toujours celles du lendemain. Mais pour l'heure, le message est passé, cinq sur cinq. Le cœur de Vitinha est à Paris, et il n'a aucune intention de le laisser s'envoler vers Madrid.