La réponse sèche de Mohamed Salah aux rumeurs de départ

L'agent de Mohamed Salah a répondu en quatre mots à une vieille information selon laquelle le joueur quitterait Liverpool.

Ramy Abbas Issa, qui représente la star de Liverpool et de l'Égypte, a balayé d'un revers de main une vieille rumeur selon laquelle le joueur quitterait les Reds. Le rapport datant de mars 2023 suggérait que l'international égyptien quitterait le club à l'été 2023.

En réponse au post X du journaliste Santi Aouna de mars 2023, où il partageait son rapport pour Footmercato, Issa a écrit : "You just don't know" ("Vous ne savez pas").

Salah a été la cible de plusieurs clubs de la Pro League saoudienne à l'été 2023, Al-Ittifaq proposant une offre mirobolante de 150 millions de livres sterling pour le recruter. Mais les Reds ont refusé de le laisser partir. En décembre, des informations ont de nouveau fait état de la volonté d'Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, de faire une offre pour l'ailier, même s'il est peu probable qu'il quitte la Premier League au milieu de la saison.

L'ancienne star de Chelsea est actuellement dans le camp national égyptien où il se prépare à entrer sur le terrain pour le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 contre le Mozambique dimanche.