La réponse cinglante de Joao Félix à Antoine Griezmann

Anciens coéquipiers à l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann et Joao Félix se sont envoyés des messages par médias interposés vendredi.

Le FC Barcelone et l’Atlético Madrid dimanche soir dans le cadre de la 15e journée de la Liga. Ce sera l’occasion pour Antoine Griezmann et Joao Félix de retrouver leurs anciennes équipes. Les deux joueurs n’ont pas réussi à s’imposer au Barça, pour Griezmann et à l’Atlético Madrid, pour Félix. Le Français et le Portugais retrouvent leur meilleure forme sous les couleurs de leurs équipes actuelles.

Le tacle de Griezmann sur Joao Felix

Arrivé en 2019 en provenance du Benfica Lisbonne, Joao Félix n’a jamais réussi à s’imposer sous les ordres de Diego Simeone. Prêté par l’Atlético Madrid au FC Barcelone cette saison, le Portugais a retrouvé sa meilleure forme. Interrogé au sujet de son ancien coéquipier, Antoine Griezmann a laissé entendre que Joao Felix n’avait pas travaillé assez pour convaincre El Cholo. « João Félix avait des moments où il faisait très bien les choses, où il travaillait très bien, mais il faut être constant, et il a peut-être atteint un moment où il était fatigué, ne se voyait plus ici, et c’est pourquoi il a fait l’effort, tout comme le club. Quand tu arrives ici, tu sais comment est l’entraîneur, l’équipe. Soit tu t’adaptes et tu travailles pour ça, soit les choses ne fonctionnent pas pour toi », a déclaré le Français dans un entretien accordé à Movistar+.

Joao Félix répond à Antoine Griezmann

Informé des propos de son ancien coéquipier, Joao Félix n’a pas tardé à lui répondre. Dans un entretien avec le même média, le Portugais a préféré ne pas commenter les propos d’Antoine Griezmann. « Que je sois d’accord ou pas, chacun a son opinion et je ne vais pas la commenter », a lancé le Lusitanien. Mais le Portugais a tenu à répondre aux déclarations de Saúl Ñíguez sur son départ, il y a quelques mois. « Il y a des choses que j’aurais pu mieux faire. Tant pour moi que pour les autres. Il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Ce n’est pas la faute que d’une seule personne », a ajouté Joao Félix.