Griezmann attaque Joao Felix frontalement !

L’attaquant français Antoine Griezmann a tenu des déclarations tapageuses à l’encontre de son ex-coéquipier, Joao Felix.

Antoine Griezmann, l'attaquant de l'Atlético Madrid, estime que Joao Felix a manqué de sérieux durant son séjour chez les Matelassiers.

Griezmann déplore le manque de constance de Joao Felix

Felix joue aujourd'hui de manière impressionnante à Barcelone, où il est prêté. Et il y a un vrai contraste par rapport aux prestations qu’il produisait chez les Rojiblancos. Recruté pour 125M€, l’international lusitanien n’a jamais tiré son épingle de jeu dans la capitale espagnole. Son ex coéquipier croit deviner pourquoi.

Griezmann a déclaré à propos de Joao Felix : "En fin de compte, quand vous arrivez ici, vous savez plus ou moins comment est l'entraîneur, comment est l'équipe, et soit vous vous adaptez et vous travaillez pour cela, soit les choses ne marchent pas pour vous".

"Joao a eu des moments où il était très bon, où il travaillait très bien, mais il faut être constant et il est arrivé un moment où il était fatigué, il ne se voyait plus ici et c'est pourquoi il a fait l'effort et le club a également fait l'effort de lui donner une porte de sortie", a enchéri le Mâconnais.

Joao Felix a encore un contrat qui court jusqu’en 2029 avec l’Atlético Madrid. Mais, aujourd’hui, on voit mal comment il pourrait y retourner, surtout que Diego Simeone y est encore bien implanté en tant qu’entraineur.