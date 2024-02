La réponse cash de Roberto De Zerbi au Barça

Roberto De Zerbi a réagi à la possibilité de s’installer sur le banc du Barça après le départ de Xavi.

Xavi Hernandez ne sera plus l’entraineur du Barça dès la fin de cette saison. Le technicien espagnol a annoncé lui-même sa décision de partir il y a quelques semaines après une défaite face à Villareal (5-3). Depuis lors, plusieurs entraineurs dont Roberto De Zerbi sont cités pour prendre la succession de Xavi. Ce dernier, justement, a répondu à l’intérêt du club blaugrana ce samedi lors d’un entretien avec Sky Sports.

Roberto De Zerbi dit non au Barça

Entraineur de Brighton depuis 2022, Roberto De Zerbi réalise un travail exceptionnel avec les Seagulls. Sous la houlette, le club anglais a franchi un pallier et arrive à titiller les cadors de la Premier League. En outre, l’équipe de Roberto De Zerbi pratique un beau jeu qui séduit plus d’un. Tant de facteurs qui ont fait de l’entraineur italien, une priorité pour le Barça qui cherche un remplaçant à Xavi.

Mais le club blaugrana devra attendre encore un peu avant de voir De Zerbi sur son banc puisque le Transalpin n’est pas près de quitter Brighton de sitôt. « Je sais qu’il y a des grands clubs qui veulent de moi, j’en suis fier. Mais je suis concentré sur Brighton, je veux donner le meilleur de moi-même pour donner satisfaction à ce club. Ensuite, je n’aurai aucun problème à travailler dans une autre grande équipe dans ma carrière, pour pouvoir gagner la Premier League, la Serie A ou la Bundesliga. Il n'y a pas d'heure précise pour partir », a confié Roberto De Zerbi.

L'article continue ci-dessous

Roberto De Zerbi pense à rentrer au bercail

Même si Roberto De Zerbi n’a pas envie de quitter l’Angleterre tout de suite, il rêve tout de même d’un retour en Italie. Et l’ancien joueur de Naples aimerait bien officier dans un club en particulier : L’AC Milan. « J’aime l’Italie et le football italien. L’un de mes objectifs est de retourner entraîner en Italie, mais je ne sais pas quand cela arrivera. Je me porte bien en Premier League et à Brighton, je ne peux m’empêcher de les remercier. Ce n’est pas un problème de savoir où vous travaillez, mais comment. Le Milan AC ? Ce n’est pas un club banal pour moi, j’ai grandi avec ce club. Toute ma vie, je serai reconnaissant envers Milan », ajoute l’homme formé à l’AC Milan.