La réponse arrogante de Lamine Yamal sur le Ballon d'Or

Portugal vs Espagne

L'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA jeudi après une victoire spectaculaire 5-4 contre la France

Et comme prévu, Lamine Yamal a été au cœur de la victoire de la Roja.

Le joueur de 17 ans a inscrit un doublé lors de cette victoire, obtenant également un penalty. Une nouvelle performance majeure pour le Barcelonais, qui est revenu sur le match lors d'une interview avec les médias (via MD).

« La France est une grande équipe, elle vous fait souffrir, c'est normal. Ce sont des joueurs qui vous font souffrir jusqu'au bout. Mais nous sommes très heureux de cette victoire. Le Portugal sera à l'image de ce match, avec des joueurs de classe mondiale. Nous sommes de très bonnes équipes et j'espère ramener la Ligue des Nations en Espagne. »

Le match Espagne-France a été considéré par beaucoup comme décisif pour la course au Ballon d'Or 2025, avec Lamine Yamal face à Ousmane Dembélé, les deux favoris pour le titre. L'adolescent a livré son avis sur le sujet après sa victoire en Allemagne, qui lui a permis de franchir une nouvelle étape.

« Je dis toujours à ma mère que ce qui me motive et ce pour quoi je me lève le matin, c'est jouer au football. Le mieux, c'est de discuter sur le terrain. Dembélé est un grand joueur, mais nous sommes en finale. »

Lamine Yamal mériterait certainement le Ballon d'Or 2025, mais il reste à voir si ce match aura une influence sur le résultat du vote. En fin de compte, lui et ses coéquipiers espagnols ne penseront qu'à la Ligue des Nations de l'UEFA de dimanche contre le Portugal, avec la possibilité de remporter un troisième trophée en trois ans.