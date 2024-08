La réaction surprenante d'un cadre des Bleuets au départ de Thierry Henry

Un taulier de l’Equipe de France espoirs a réagi à la démission de Thierry Henry de son poste de sélectionneur, lundi.

Dix jours après avoir remporté la médaille d’argent aux Jeux Olympiques 2024, l’Equipe de France espoirs est désormais sans sélectionneur. Le poste a été laissé vacant par Thierry Henry ce lundi comme l’a annoncé la Fédération Française de Football. Quelques heures après le départ du désormais ex-sélectionneur des Bleuets, un cadre de l’équipe a envoyé un message à la légende d’Arsenal.

Lucas Chevalier surpris par la décision de Thierry Henry

C’est la grande surprise dans le paysage du football français, ce lundi. Quelques jours après avoir conduit l’Equipe de France espoirs en finale des JO, Thierry Henry a décidé de quitter son poste de sélectionneur. Selon la FFF, cette décision serait motivée par des raisons personnelles.

La décision de l’ancien international français n’a pas manqué de surprendre certains de ses joueurs, à l’instar de Lucas Chevalier. « Bah écoutez, peut-être qu'il est en recherche d'un nouveau challenge. Je lui souhaite le meilleur et ça a été un plaisir de partager avec lui une sélection », a déclaré le gardien de Lille en conférence de presse.

Chevalier lance les hostilités pour Lille – Slavia Prague

Lucas Chevalier était en effet présent face aux médias en marge du barrage aller de la Ligue des Champions entre le LOSC et Slavia Prague, mardi. C’est d’ailleurs en raison de ses échéances européennes que le gardien français n’a pas été libéré par Lille pour les JO alors qu’il était convoqué par Thierry Henry. Après avoir largement contribué à la qualification des Dogues face au Fenerbahçe mardi dernier, Lucas Chevalier se sent prêt à en découdre avec les Tchèques.

« J’ai les crocs et je suis conscient que c’est une histoire importante pour le club, avec deux matchs compliqués, peut-être plus que le Fener’. Je n’ai aucun doute que les gars seront motivés. Il y a une différence entre jouer la Ligue des champions avec son club formateur et le jouer avec un autre club. Arriver au bout de ce parcours pour se qualifier, ce sera difficile, mais ce serait une belle histoire pour moi. (…) Ça me réussit plutôt bien dans les rendez-vous « importants », j’arrive à apporter ma pierre à l’édifice », a-t-il confié.