Thierry Henry et les Bleuets, c’est terminé (Officiel)

C’est avec une énorme surprise que le football français entame cette nouvelle semaine. Quelques jours après avoir conduit les Bleuets en finale des Jeux Olympiques 2024, Thierry Henry vient de démissionner de son poste. L’annonce a été faite ce lundi par la Fédération Française de Football.

Thierry Henry n’est plus le sélectionneur des Bleuets

Personne ne s’y attendait. Dix jours seulement après avoir remporté la médaille d’argent aux JO 2024, Thierry Henry a décidé de quitter son poste de sélectionneur de l’Equipe de France espoirs, ce lundi. A en croire la Fédération Française de Football, cette décision serait motivée par des raisons personnelles. De son côté, l’ancien international français n’a pas manqué de faire ses adieux aux Bleuets.

« Je tiens à remercier la FFF et le président Philippe Diallo qui m’ont offert cette incroyable opportunité. Obtenir la médaille d'argent aux Jeux Olympiques pour mon pays restera l’une des plus grandes fiertés de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant envers la Fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m’ont permis de vivre une expérience magique », déclare Thierry Henry.

La FFF regrette le départ de Thierry Henry

Thierry Henry était encore sous contrat avec les Bleuets jusqu’en juin 2025. S’il y a eu des interrogations sur son avenir après la finale des JO, la légende d’Arsenal n’avait donné aucune indication sur cela. Finalement, l’ancien joueur de Monaco de mettre fin à son aventure à la tête des Espoirs au grand regret de Philippe Diallo.

« Je tiens, au nom de la FFF, à remercier Thierry Henry pour tout le travail qu’il a accompli à la tête des sélections Espoirs et Olympiques. Nous regrettons bien évidemment cette décision car Thierry Henry a su atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés en décrochant une médaille d’argent aux JO de Paris, 40 ans après la médaille olympique de Los Angeles. Pour l’avoir suivi tout au long de cette campagne, j’ai pu découvrir son grand professionnalisme, sa rigueur et son amour du maillot bleu. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière », confie le président de la FFF.