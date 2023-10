La réaction déconnectée d'Ancelotti sur le but vainqueur de Bellingham au Clasico

Le coach du Real a su rester stoïque malgré l'euphorie ambiante, comme toujours...

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, est connu pour être plutôt discret lorsqu'il est sur le banc de touche, et il n'a pas dérogé à la règle lors de la victoire de samedi contre Barcelone à l'Estadi Olimpic Lluis Companys, malgré les circonstances.

Le doublé de Jude Bellingham en seconde période a permis au Real Madrid de remporter une victoire qui semblait très improbable au vu de la prestation des 45 premières minutes. L'Anglais a marqué le but de la victoire à la 92e minute, provoquant des réactions sauvages de la part de toutes les personnes associées au club, à l'exception d'Ancelotti.

L'article continue ci-dessous

A en juger par la réaction d'Ancelotti, on n'aurait jamais cru que le Real Madrid avait marqué un but à la dernière minute contre Barcelone. Il a même repoussé son frère Davide qui était venu célébrer avec lui après le but de Bellingham.

Au crédit d'Ancelotti, il aurait été ravi après le match, une fois le résultat confirmé, et sa réaction immédiate à ce moment-là aurait été de s'assurer que son équipe du Real Madrid tienne jusqu'à la fin du match contre Barcelone, ce qu'elle a fait en fin de compte.