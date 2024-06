La réaction cash de Riolo après la signature de Mbappé au Real Madrid

Daniel Riolo s’exprimé sur le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, lundi.

C’est désormais officiel. Kylian Mbappé est enfin un joueur du Real Madrid. L’annonce officielle de son arrivée est intervenue ce lundi soir sur le site officiel du club madrilène. Attendue depuis plusieurs mois, l’officialisation de ce transfert suscite de vives réactions dans le monde du football. A l’instar de celles de Jérôme Rothen et Christophe Dugarry, la réaction de Daniel Riolo ne s’est pas fait attendre non plus.

Riolo n’est pas surpris par le transfert de Mbappé au Real Madrid cet été

C’est la fin d’un long feuilleton qui aura duré plusieurs années. Cible du Real Madrid depuis son explosion à Monaco, Kylian Mbappé est annoncé dans la capitale madrilène à chaque été. Les rumeurs étaient encore devenues plus insistantes l’été dernier alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat avec le PSG. Mais ce n’est que cet été que Mbappé rejoint enfin le Real Madrid, comme pour confirmer les prédictions de Daniel Riolo.

« J’ai toujours dit, avec Mbappé, même l’année dernière quand les gens voulaient créer du suspense et des histoires, arrêtez de vous casser la tête. S’il y a bien une chose qu’il n’a jamais fait, c’est mentir. Il a toujours tout écrit à l’avance, tout dit à l’avance », lance l’éditorialiste français dans l’After Foot de RMC, ce lundi.

Riolo revient sur l’épisode de 2022

Le plan de Kylian Mbappé était clair depuis le début. Le Bondynois savait qu’il rejoindra le Real Madrid après son aventure avec le PSG. Un rêve qu’il aurait pu pourtant réaliser plus tôt s’il n’avait pas décidé de prolonger avec le club parisien il y a deux ans alors que tout était bouclé avec le Real Madrid. Mais selon Daniel Riolo, Kylian Mbappé avait cédé à la pression politico-médiatique avec même l’implication d’Emmanuel Macron.

« Si on ne veut pas écouter, ou prêter des intentions, ou s’inventer des histoires, on peut le faire. Mais pour lui, tout a toujours été clair. Il y a une seule chose qui n’était pas vraiment prévue, c’est ce qu’il s’est passé il y a deux ans. Quand, dans un tourbillon politico-médiatique, il a été finalement obligé de rester au PSG en 2022. C’est le seul contretemps dans une histoire écrite à l’avance », ajoute-t-il.